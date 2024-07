I da je zauzeta, ako je prava, idem za njom i ne intresuje me: Uroševa afera sa udatom Jelenom je razotkrivena, a evo kako je govorio tik pred ulazak u Elitu (VIDEO)

Samo pet dana deli nas od spektakularnog superfinala "Elite", a situacija u Beloj kući nikada nije bila zapetljanija nego sada.

Stefani Grujić, pred milionima gledalaca razotkrila je detalje afere udate Jelene Marinković, Ivanove žene, sa Urošem Rajačićem, mladim bokserom iz Pančeva. Kako je istakla, njih dvoje flertuju i očijukaju se već mesecima, a ono što je posebno sve šokiralo jeste zapravo ostatak priče.

Pre samog ulaska, Uroš je za emisiju "Ekskluzivno" dao intervju, te je tom prilikom na pitanje da li bi možda bio sa zauzetom ženom, izjavio da ako je prava osoba i ako mu se dopadne, kako je rekao, za njom ide i ne intresuje ga ništa.

- Ulazim kao svoj lik šta god da me intresuje, to ću i da radim. Prava osoba ako mi se dopadne, za njom idem, ne intresuje me ko je - rekao je Uroš pre samog ulaska u "Elitu".

Autor: Pink.rs