Dao svoj sud: Nakon raskrinkane Jelenine afere sa Rajačićem, za Pink.rs se oglasio Mikica Bojanić, evo šta je imao da kaže

Samo pet dana deli nas od spektakularnog superfinala "Elite", a situacija u Beloj kući nikada nije bila zapetljanija nego sada.

Stefani Grujić, pred milionima gledalaca razotkrila je detalje afere udate Jelene Marinković, Ivanove žene, sa Urošem Rajačićem, mladim bokserom iz Pančeva. Kako je istakla, njih dvoje flertuju i očijukaju se već mesecima, a ono što je posebno sve šokiralo jeste zapravo ostatak priče.

Tim povodom stupili smo u kontakt sa bivšim učesnikom rijalitija "Zadruga" i Ivanovim drugom, pevačem Mikicom Bojanićem, koji se za Pink.rs osvrnuo na aktuelno dešavanje:

- On je jako lepo rekao, mada on zna tako burno da odreaguje i da seče na prvu, posle se izvinjava, mislim da mu nije trebala ta reakcija za razvod. Nisam pogledao, ali da ja to vidim, ja bih mu prvi rekao svako na svoju stranu, mani se Jelene i idemo drugi putem - rekao je Mikica, a na pitanje kako gleda na to što je Rajačić priznao aferu sa Jelenom, rekao je:

Ja dovoljno imam godina i iskustva, to što je on rekao, ne znači da je to tako. Ne treba nikog suditi dok ne vidimo šta je istina, imamo pravo da komentarišemo. Ja Jelenu ne poznajem kao osobu, videli smo se par puta. Moje mišljenje je da to ne bi uradila pred kamerama, nije toliko naivna.

Autor: Nikola Žugić