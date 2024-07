Dala svoj sud: Nakon što je raskrinkana Jelenina afera sa Rajačićem, za Pink.rs se oglasila Jelena Golubović, evo kako ona gleda na ovu situaciju

Aktuelna učesnica "Elite", Stefani Grujić, tokom sinoćnje emisije "Pitanja novinara" razotkrila je aferu svoje drugarice Jelene Marinković, ističući da je bila neverna svom mužu Ivanu i to sa Urošem Rajačićem.

Stefani Grujić više nije mogla da izdrži, a ni da ćuti, te je tako u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem razotkrila sve detalje afere Uroša Rajačića sa udatom Jelenom Ilić Marinković - od sitnog flerta, očijukanja, preko toga da je prenosila poruke od Jelene Urošu, pa sve do tog, kako kažu, njihovog intimnog odnosa u zatvoru.

Ovim povodom stupili smo u kontakt sa bivšom učesnicom rijalitija "Zadruga", Jelenom Golubović, koja je prokomentarisala odnos Jelene, Ivana i Rajačića:

- Ja mogu da kažem da je Jelena uvek predstavljala njihovu vezu, sada brak, da je jedini problem porok Ivana Marinkovića, koji je uspeo da reši. Ja se radujem kada neko istraje i pobedi sebe, ja to uvek pozdravljam, bez obzira na naše odnose iz rijalitija. Jelena je, takođe, Ivanu Marinkoviću prelazila u spoljnom svetu preko preljube, to je bilo i javno, ja sam zvala Ivan Tržan Kulić Kalaver, a sada ako dopusti sebi bilo kakav flert s Urošem u braku, mislim da to nije lepo. Govorila je da je jedina zamerka je to njegovo piće, a da je agresivna samo zato što on pije. Uvek je sumnjivo kada nešto ne radiš transparentno, a u braku si. Kakve god da su te poruke koje je prenosila, nije u redu da partneru radiš iza leđa. Nismo mi džabe slabe, a muškarci jači pol. Po meni je to gore i od prevare, ne možeš da se osloniš na svog partnera - rekla je Jelena, a onda je dodala:

Kristijana, Mikija i Zolu mogu da pohvalim da umeju da iznesu svoj stav, ali se ženska Jelena Golubović nikada nije pojavila. Meni to imponuje.

Autor: Nikola Žugić