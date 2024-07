Siguran sam da Stefani ne laže, Jelena se zavozala: Nakon što je otkrivena afera Ivanove žene sa Rajačićem, oglasio se Munjez, evo šta je on primetio

Milioni gledalaca sinoć su netremice pratili emisiju "Pitanja novinara" ne očekujući da će kao grom iz vedra neba, aktuelna učesnica "Elite", Stefani Grujić pred svima otkriti da je Jelena Ilić Marinković bila neverna svom mužu Ivanu Marinkoviću i to u rijalitiju.

Stefani Grujić više nije mogla da ćuti, te je u razgovoru sa voditeljem i predstavnikom portala Pink.rs, Darkom Tanasijevićem, otkrila da je Jelena Marinković bila neverna Ivanu Marinkoviću i to sa, ni manje ni više nego, Urošem Rajačićem. Ona je otkrila sve detalje njihovog odnosa, od sitnog flerta, očijukanja, preko toga da je prenosila poruke od Jelene Urošu, pa sve do tog, kako kažu, njihovog intimnog odnosa u zatvoru.

S tim u vezi, stupili smo u kontakt sa bivšim dečkom od Stefani i bivšim učesnikom "Elite", Danijelom Dujkovićem, poznatijim kao Munjez, koji je na samom početku razgovora za Pink.rs potvrdio priču bivše devojke.

- Stefani je ćućorila sa Jelenom što se tiče te priče za Rajačića, ja za ovo znam više od četiri meseca. Ne znam ništa konkretno da bih ja Ivanu nešto rekao, niti je moja stvar niti me intresuje. Vidim da su non stop ćućorile bez bubice i znam da je Stefani znala za ovo, nisam znao tačno šta. Kod rulet stola kada smo bili u kazinu, video sam da se Jelena gleda sa Urošem i Stefani mi je rekla da obratim pažnju. I ja sam obratio pažnju i stvarno je dolazilo do tog flerta očima, ne mogu ja da dođem i da kažem Ivanu: "E, slušaj, Jelena ti se gleda", drugo, Uroš ništa tu nije kriv, vidim da se Jelena zavozala. Ona se zavozala, počela je da simpatiše Uroša. Žao mi je Ivana jer ga obruka žena u javnosti ni krivog ni dužnog - rekao je Munjez, a onda je nastavio:

Stefani je to tako kvarno odigrala, zato što znam da je znala, a vidim da je jutros priznala na stepenicama da joj je bilo glupo zbog Ivana. Sigurno ne laže, ovo kad kaže da je slala signale od Jelene ka Rajačiću, ali mi je to tako bilo pokvareno. Gledam sada koliko mi je tužno, vidim da je Stefani bila pred novinarima, da ona izdaje nju, ne laže sigurno, ali je to tako odvratno, ti drukaš ženu i hoćeš da joj uništiš brak. Mislim, istina je, što je najgore, ali to ne rade prijatelji...Znao sam za ovo još pre četiri meseca i jače, Stefani mi je rekla kroz redove, nije htela da mi govori da se ne bi čulo, ali da, istina je sto odsto.

Autor: Nikola Žugić