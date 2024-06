Danijel Dujković Munjez zbog iskazivanja agresivnog ponašanja diskvalifikovan je iz "Elite" i od prvog momenta izlaska, skoro svakodnevno je objavljivao fotografije i snimke Stefani Grujić i zajedničke momente s njom, s obzirom na to da je ona ostala u rijalitiju.

Kako je tada pisao i objavljivao, smatrao je Stefani velikom ljubavi, tj. u više navrata je isticao da je čeka da izađu kako bi nastavili tamo gde su stali.

No, međutim, stvar se otela kontroli kada je ona počela da flertuje sa Lazarom Čolićem Zolom, što je on u prvi mah stavljao po strani i negirao, ali to nije sve! Tokom sinoćnje emisije "Nominacije" Stefani je u svom izlaganju izrazila simpatije prema Zoli, tj. priznala je da joj se on dopada, što je mnoge šokiralo, a mnogi su to zapravo i očekivali.

Munjez se ovom prilikom oglasio putem svog instagrama, otkrivši da je u izlasku, te se čini da se na jednom od snimaka poljubio sa javnosti nepoznatom devojkom, a da li je došlo do poljupca, ostaje nam samo da ispratimo.

- Jesu nominacije večeras - napisao je Munjez uz snimak sa jednom devojkom i fotografijom Stefaninog priznanja emocija Zoli.

Tu nije bio kraj, on je rešio da se snimi sa još jednom devojkom, te se tom prilikom i obratio:

A ja ću na after, ajde ćao... Bog me pogledao, ne mislim ništa loše time, nego je dobro Ivan Marinković rekao, prirodna selekcija i zatvoren prostor. Ja sam spustio svoje kriterijume u rijalitiju misleći da neko zaslužuje moje poštovanje, ama baš ništa mi nije krivo, to sam ja. Bar sad mogu normalno da spavam bez griže savesti, nije se ništa desilo, ali se nadam da hoće, da zatvorimo priču - napisao je Munjez.

Autor: Nikola Žugić