Gastozu kočnice otkazale: Brutalno ponizio Bebicu i unakazio ga žestokim prozivkama, pa umalo zaratio s Kačavendom! (VIDEO)

ŠOK!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari ''Elite 8'' imali su prilike da pogledaju razgovor Milene Kačavende i Nenada Macanovića Bebice o Nenadu Marinkoviću Gastozu. Voditeljka Ivana Šopić je dala reč kako bi prokomentarisao.

- Gastoz voli da bude najbitniji svima i zato sam to rekla - rekla je Teodora.

- Niko ne zna kakvi smo Milena i ja napolju i naša relacija je posebna - rekao je Bebica.

- Ti si jedna debilčina i dečko iz kanalizacije, naravno da neću da se grlim s njom posle hvaljenja tebe. Kad stane pored Milene, kao da ti čisti dvorište. Na kojoj osnovi su oni dobri? On čeka samo malo da joj pop*ši k*rac. Ja nisam znao već deset meseci da su oni dobri - rekao je Gastoz.

- Ti si deda jedan, ajde pali majke ti. Ti si toliki kompleks da svet nije video. Kako se ti prezivaš? - upitao je Bebica.

- Tata - rekao je Gastoz.

- Nisam ja problem u budžetu nego Karić, sam je rekao da prvo dobio Karić, pa tek onda on - rekao je Bebica.

- Bebica je moj i zašto je to tako, ti to nećeš znati. Ti mene vređaš ako misliš da se ja s ljudima družim da bi mi pokosili travu. To što si rekao da mi je Bebica vređao deca, nije istina - rekla je Milena.

- Mislim da je blam da ti Milena Kačavenda veličaš Bebicu - rekao je Gastoz.

- Šta tebi nije jasno? Ti si sujetan i zato ti je zasmetalo - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić