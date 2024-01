PLAFON PAO NA SVATOVE! Užas na svadbi: Najmanje 35 povređenih, objavljeni jezivi snimci (VIDEO)

Na goste na svadbi u Italiji urušio se plafon manastira, a povređeno je najmanje 35 ljudi, od toga je šestoro u teškom stanju, javljaju italijanski mediji. Među hospitalizovanima su i mladoženja i mlada.

Nesreća se dogodila u Pontelungu, na periferiji grada, u bivšem samostanu Đakerino koji se koristio kao mesto za zabavu. Plafon se urušio na prvom spratu.

Soccorritori di 118 e vigili del fuoco al ristorante dell'ex #Convento di #Giaccherino in località #Pontelungo dove c'era il ricevimento per un matrimonio è crollato il pavimento di un solaio «Sarebbero coinvolte circa 60-70 persone non ci sarebbero morti #news #Pistoia pic.twitter.com/8i159Ms5Z6