NAJMANJE ŠESTORO UBIJENO Pucnjava u Bronksu, osumnjičeni pobegao (FOTO)

Najmanje šestoro ljudi je ubijeno, a nekoliko je povređeno tokom pucnjave na stanici metroa Mount Eden u Bronksu u Njujorku.

Pucnjava je izbila pod nepoznatim okolnostima u 16:40 sati po lokalnom vremenu na peronu voza 4 u gornjem delu grada.

Several injured in Bronx subway station shooting - FOX 5 New York https://t.co/MVncnBik8x #NewYork #Transit #MTA #LIRR #MetroNorth #NYC