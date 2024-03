Objavljenje FOTOGRAFIJE TERORISTA iz Moskve: Ovo su osumnjičeni za napad u kojem je UBIJENO NAJMANJE 40 LJUDI

Prema navodima beloruske televizije NEXTA koje se pozivaju na ruske lokalne medije, očevici napada su svedočili da su napadači koji su u terorističkom napadu ubili najmanje 40, a ranili najmanje 100 ljudi izgledali kao "Azijati i Kavkazi" i da su komunicirali na "stranom jeziku, a ne na ruskom".

Mediji tvrde da su traženi ljudi poreklom iz Ingušetije a na društvenim mrežama objavljene su fotografije navodnih terorista.

‼️ Eyewitnesses of the attack testified that the attackers looked like "Asians and Caucasians" and communicated in a "foreign language, not Russian"



Russian media claim that the wanted men are natives of Ingushetia and publish photos of alleged terrorists.



