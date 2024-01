MASAKR U AMERICI Ubio osomoro ljudi, pa presudio sebi

Najmanje osmoro ljudi ubijeno je u dve odvojene pucnjave u predgrađu Čikaga, a za njih je osumnjičen isti čovek, javlja CNN.

Nakon velike policijske potrage, masovni ubica je pronađen u blizini grada Natalije u Teksasu, gde se ubio posle obračuna sa policijom. Motiv ubistava još nije poznat, ali je osumnjičeni poznavao svoje žrtve, rekli su policijski službenici u izjavi medijima.

This is Romeo Nance. There’s a manhunt underway for him in Joliet, Illinois after he reportedly went to 2 locations and k*lled at least 7 people and injured several more.



Watch how quickly this story disappears from the media. pic.twitter.com/xnJTE2VsLc