TEŠKA PUCNJAVA U AMERICI: Ubijena devojka koja je radila kao di-džej, a BROJ ŽRTAVA KONSTANTNO RASTE (FOTO+VIDEO)

Broj žrtava pucnjave u Kanzas Sitiju u SAD-u porastao je na 29. "Najmanje 29 ljudi dobija medicinsku negu nakon smrtonosne pucnjave u sredu, i to u četiri lokalne bolnice", navodi se u izveštaju.

Noćas u Kanzas Sitiju, gde se održavala parada u čast pobednika Superboula, došlo je do pucnjave. Šefica gradske policije Stejsi Grejvs prijavila je da je 22 osoba povređeno i da je jedno lice preminulo.

Two gunmen were identified and arrested. Shooting in Kansas City, Missouri, after the Kansas City Chiefs victory parade and rally. Super Bowl. #ChiefsParade pic.twitter.com/yz6EPXiN1r

Kako su precizirali u medicinskim ustanovama, 19 žrtava je zadobilo prostrelne rane. Pored toga, u incidentu je povređeno 11 dece uzrasta od šest do 15 godina, uključujući devetoro sa ranama od vatrenog oružja.

Radio stanica KKFI iz Kanzas Sitija potvrdila je u sredu uveče da je di-džej Liza Lopez-Galvav, voditeljka emisije "Taste of Tejano", ubijena u pucnjavi tokom parade nakon Superboula.

Radio DJ Lisa Lopez-Galvan was killed in the shooting at the Chiefs’ Super Bowl parade, Kansas City station KKFI said in a statement.



One person died and 21 others were wounded after gunfire erupted at the end of the event, authorities said. https://t.co/mA85dvx50N pic.twitter.com/PDAFwBfNxO