NAPADNUT GLAVNI GRAD ČEČENIJE: Kadirov spremio 84.000 dobrovoljaca zbog napada na Grozni, Kijev tvrdi da je udar došao iz Rusije (VIDEO)

Kadirov preti ubistvom 400 ukrajinskih vojnika za četiri Čečena ranjena u napadu dronovima na Grozni.

Čečenski vođa Ramzan Kadirov zapretio je odmazdom zbog noćašnjeg udara dronovima na prestonicu Grozni.

Kijev post prenosi da je Kadirov incident opisao kao "patetičnu akciju" koja je samo ojačala odlučnost Čečenije.

Čečenski mediji i lider te ruske republike objavili su da su dronovi pogodili kasarnu specijalnog policijskog puka u Groznom.

- U napadu je oštećen krov zgrade, razbijena su stakla i lakše je povređeno četvoro ljudi koji su bili na straži - kazao je u prvoj reakciji Kadirov.

On je rekao da je bespilotna letelica oborena iznad policijske kasarne oko jedan sat iza ponoći.

- Niko nije teže povređen. Četvorica stražara su pretrpela manje povrede - naveo je Kadirov.

Nakon toga je zapretio da su rezervne snage sa 84.000 dobrovoljaca "spremne za rapsoređivanje" na ukrajinskom frontu.

❗️ Drones attack the territory of the Kadyrov special police regiment in Grozny, Chechnya. There are wounded



The barracks are less than 4 km from the residence of Chechen leader Ramzan Kadyrov. The same complex was attacked by a drone last Wednesday, December 4. pic.twitter.com/MWIADLyW38