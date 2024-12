GRCA U SUZAMA DOK JE DRUGI TEŠE: Potresan snimak stjuardese koja je preživela pad aviona, troje kolega nisu (VIDEO)

Više od 20 ljudi imalo je neverovatnu sreću i preživeli su pad aviona Azerbejdžan erlajnsa, koji se srušio u sredu ujutru kod grada Aktau u Kazahstanu. Među njima je i jedna stjuardesa, koja je sa još jednim kolegom preživela pad, dok je troje njenih kolega stradalo.

Prema poslednjim podacima, u nesreći je poginulo 38 od 67 ljudi u avionu, saopštili su zvaničnici. Među žrtvama su pilot, kopilot i stjuardesa koji su kobnog dana sedeli u prednjem delu aviona.

Neverovatnu sreću imala je stjuardesa Rahimli Ajdan i njen kolega Zulfugar Asadov, koji su u trenutku katastrofe sedeli u zadnjem delu aviona. To je jedini deo koji je ostao uglavnom netaknut nakon udara.

Ajdan je nakon spasavanja prebačena u bolnicu. Nije poznato kakve je povrede doživela, ali sudeći prema snimku koji kruži društvenim mrežama, čini se da su one srećom slabije.

Na potresnom snimku vidi se kako stjuardesa leži u bolničkom krevetu dok su oko nje ljudi. Ona grca u suzama, rukama prekriva oči, dok žena pored nje pokušava da je uteši.

"Zaista je magično da postoje preživeli u kabinskom osobolju i oni mogu da pruže vitalne informacije o tome šta se dogodilo", piše u opisu snimka koji je izazvao veliku pažnju na mrežama.

Footage of Aydan Rahimli, a cabin crew member who survived the AZAL plane crash in Aktau.



It's really magic that there are survivors from the cabin crew, and they can provide vital information about what happened.#Azerbaijan #Kazakhstan pic.twitter.com/Q3QlrCU3qs