ISPLIVAO SNIMAK IZ AVIONA! Ovako su izgledale sekunde pre stravične nesreće u Kazahstanu - Ispale maske, putnici se mole (VIDEO)

Jedan od putnika, koji je imao sreću da preživi pad putničkog aviona u Kazahstanu, zabeležio je dramatičnu situaciju iz letelice i poslao je svojoj ženi samo nekoliko minuta pre nego što se nesreća dogodila.

Na društvenim mrežrama su se tokom dana pojavljivali mnogobrojni snimci pada aviona i eksplozije prilikom sletanja, ali je ovo prvi koji dokumentuje kakva je atmosfera bila unutar letelice.

Na licu čoveka se jasno vidi zabrinutost i iščekivanje kako će se situacija u kojoj se našao završiti. Na svu sreću, on je prošao sa lakšim povredama i žena kaže da je u bolnicu primljen zbog površinskih rana na licu.

Podsetimo, nakon pada putničkog aviona u Kazahstanu, koji je sa 69 osoba putovao iz Bakua za Grozni, pojavile su se informacije o uzroku nesreće. Naime, kako pišu azerebejdžanski mediji, avion je naleteo na jato ptica.

One of the passengers on #Azerbaijan #airlines Flight #J28243 sent a video to his wife just minutes before the crash. The man in this video survived. His wife says he's being treated for a wound on his face. #PlaneCrash #Azerbaijan #Kazakistan pic.twitter.com/RD1XxZ3Zw3