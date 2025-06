Pad aviona u Indiji PREŽIVELA DVA PUTNIKA: Jedan od njih iskočio neposredno pre katastrofe?!

Prema za sada nepotvrđenim informacijama dve osobe su preživele udes aviona Boing 787 Drimlajner, koji se ranije danas srupio neposredno posle poletanja u indijskoj državi Gudžarat.

Avion na letu broj 171 sa 242 putnika i članova posade leteo je za Getvik (London), kada se srušo pod nerazjašnjenim okolnostima.

Letelica je udarila u bolnicu u Ahmedabadu nakon čega je došlo do požara.

Prema navodima indijskih medija jedan od preživelih je 38-godišnji muškarac koji je sedeo na sedištu broj 11A. on je identifikovan kao Ramesh Visvaškumur. Prema nezvaničnim navodima on je rekao da je iskočio iz letelice nakon što je otvorio vrata za slučaj opasnosti.

