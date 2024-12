Srušio se avion, letelica pala na automobile! Snimak s lica mesta ledi krv: Strahuje se da ima žrtava

Mali avion srušio se na prometnu ulicu u Viktoriji u državi Teksas, saopštila je policija.

Avion je prilikom pada udario tri automobila koji su se kretali ulicom.

Saobraćaj na ovom delu puta je zatvoen i istraga je u toku.



Za sada nije poznato stanje ni pilota u avionu, kao ni putnika u automobilu, ali se strahuje da ima poginulih.

BREAKING: A small plane has crashed in Victoria, Texas at a busy intersection. Police at the scene say three vehicles were involved. At this time, the condition of the passengers on board and people in vehicles is not known. @KPRC2 pic.twitter.com/h0zr4QnQIR