SUDAR DVA AVIONA U VAZDUHU: Pokrenuta velika operacija potrage, lociran jedan od pilota!

Dva borbena aviona francuske avijacije "Miraž" sudarili su se danas u vazduhu zbog čega je pokrenuta velika operacija potrage, pišu lokalni mediji.

Prema navodima medija, avioni su se sudarili iznad oblasti Otrevil na granici između regiona Vosže i Mert et Mosel, južno od Kolombej le Bel na severoistoku Francuske.

Francuski mediji javljaju da je lociran jedan od pilota koji se katapultirao iz aviona nakon sudara.

Two Mirage 2000-5 fighters of the French Air Force collided in mid-air in the north of the country.



The search for the pilots is underway. pic.twitter.com/rYDIoGfcP3