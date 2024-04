SUDAR DVA AVIONA: Pogledajte jezivi INCIDENT na pisti u Londonu! (VIDEO)

Na londonskom aerodromu Hitrou došlo je do incidenta kada su se sudarila dva aviona na pisti.

Na fotografijama na društvenim mrežama vidi se avion kompanije Virdžin atlantik kako krilom dodiruje avion Britiš ervejsa. Boing 787-9 Virdžina završio je let i kretao se ka delu aerodroma gde se parkiraju avioni, a putnika nije bilo u trenutku kada se incident desio.

Virdžin je pokrenuo istragu o uzroku sudara, a avion je stavljen van upotrebe, pošto inženjerski timovi rade na održavanju letelice.

Avion Britiš ervejsa je stajao u mestu u vreme incidenta i pregledali su ga inženjerski timovi, rekli su iz ove aviokompanije.

JUST IN - Virgin Atlantic Boeing 787-9 collides with a British Airways Airbus A350-1041 on the ground at London Heathrow.



pic.twitter.com/dYzuxugzpR