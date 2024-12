HAVARIJA NA OBALAMA KRIMA! Sudar dva ogromna TANKERA, mornari plutaju po vodi - U toku akcija spasavanja! (VIDEO)

U Kerčkom moreuzu došlo je do izlivanja nafte zbog havarije na dva velika tankera, javio je Rosmorehflot. Za sada nije poznato da li su se brodovi sudarili tokom oluje.

- Danas je, zbog oluje u Crnom moru, došlo do havarije na dva tankera Volgonjeft 212 i Volgonjeft 239. Na brodovima se nalaze posade od 15 i 14 ljudi - saopštilo je to telo.

Organizovana je spasilačka akcija, u kojoj učestvuju dva tegljača i dva helikoptera. Evakuacija je u toku.

Trenutno, ruske federalne službe preduzimaju mere za otklanjanje izlivanja nafte na čelu sa operativnim štabom stvorenim u Rostovu na Donu, navodi se u saopštenju.

2 vessels Volgoneft-212 and Volgoneft-239 declared emergency and sinking in Kerch strait. 13 crew members on each, rescue operation is ongoing https://t.co/BFMbl0BUc8 pic.twitter.com/CdM49ZtnOh