ŠOK PRIZNANJE! Zorannah bila u vezi sa Bakom Prasetom?! Popularna influenserka otkrila da je jutjuber KRIV za krah njene romanse sa OVIM FUDBALEROM!

Neočekivano!

Život najpoznatije srpske influenserke Zorane Jovanović, poznatije kao Zorannah, oduvek je privlačio pažnju javnosti, iako se ona trudila da ne otkriva previše detalja. Međutim, njen poslednji video izazvao je veliku pažnju zbog toga što je izjavila da je Baka Prase, njen kolega, njen bivši dečko.

Zorannah je, naime, objavila novi video na socijalnoj platformi Jutjub, gde je potvrdila da je početkom ove godine bila u vezi sa fudbalerom Bobanom Nikolovim, sa kojim je raskinula upravo zbog Bogdana Ilića iliti Bake Praseta.

- Zimus mi je Bogdan napravio problem života bukvalno. Šerovao je moj stori, na kome nije bio on, pa se pretvarao da je bio on. Kreten. Moj bivši dečko na aparatima i tada i sad. On više nije u priči, ali se pratimo i dalje - rekla je blogerka.

- Neki dečko je bio ljubomoran na moj alfa status, da ga tako nazovem. Ja, da sam ti bivši dečko, gledao bi ti sve vlogove i pratio bi te svuda. Govorio bi sebi, je*ote, kakvu sam ja devojku izgubio - govorio je jutjuber, na šta se Zorannah nadovezala:

- Pa ti mi i jesi bivši dečko. Hvala ti, Bogdane, na lepim rečima. Malo me je sramota, sve si u pravu, dobro si rekao - šokirala je Zorannah pratioce, koji su ostali u nedoumici da li govori istinu ili se samo šali.

Da li su Zorana i Bogdan na ovaj način želeli samo da privuku pažnju na sebe ili je zaista istina sve što su ispričali ostaje da se vidi.

Autor: P.R.