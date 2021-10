ANA NIKOLIĆ SE ZABAVLJA SA OŽENJENIM! Dok mu pevačica sedi u krilu, ŽENA ga juri za RAZVOD! Evo kako su se upoznali!

Ljubav ne bira!

Ana Nikolić pre dve večeri je na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa izvesnim Dejanom Nikolićem, koja je izazvala veliku pometnju u javnosti i na društvenim mrežama.

Naime, na portalima su osvanuli naslovi kako pevačica ima novog dečka sa kojim je i podelila sliku, nakon čega se oglasila i njegova supruga. I pevačicini pratioci komentarisali su fotografiju na kojoj Dejanu sedi u krilu, ali se ona i dalje ne oglašava.

Mnogi su odmah znali o kom muškarcu je reč, pa su pisali da on zbog Ane ne viđa ženu i dete. Drugi su strali pevačici u odbranu pa su tvrdili da ona nije razlog njegove nezainteresovanosti za porodicu. Kako pišu mediji, Ana jeste u poslednje vreme bliska s Dejanom, ali još uvek nisu u vezi. Često se mogu videti po beogradskim restoranima i klubovima u provodu. Upoznali su se pre nešto više od mesec dana preko zajedničke prijateljice.

- Prvi put su se videli u jednom restoranu na Vračaru, bili su u istom društvu. Nakon večere su provod nastavili u jednom klubu, ali se Ana nije dugo zadržala. Dejan ju je ispratio do automobila, pa su već tada počele da kolaju priče da joj je on novi dečko. Ali, od veze još nema ničega, ali se odlično slažu, pa ko zna šta sve može da se desi u njihovom odnosu - rekao je izvor blizak pevačici.

Nakon što je fotografija Ane i Dejana završila na svim portalima, oglasila se i njegova supruga Valentina Spajić. Ona je ispričala da već dva meseca nije ni u kakvom odnosu sa suprugom koji, kako ona kaže, od tada nije video ni njihovu decu. Otkrila je da Dejan radi kao električar u Nemačkoj, a sa suprugom je proveo 12 i po godina, od kojih su osam u braku iz kog su dobili dvoje dece. Prema rečima Dejanove idalje zvanične, supruge, ona je više puta pokušala da stupi sa njim u kontakt kako bi se razvela, ali bezuspešno.

- Dejan Nikolić, čovek u čijem krilu se slikala Ana Nikolić je moj suprug, zakonski još uvek. Ni sa mnom, ni sa decom već dva meseca nije u kontaktu. Život mu je poput Aninog, tako da su se našli u čaši. Radi kao električar u Nemačkoj. On ima pravo na svoj život, ali neka se prvo razvede. Mi nismo zvanično razvedeni, pokušavam da dođem do njega kako bi potpisao sporazumni razvod, ali mi se ne javlja na telefon. Čak ni njegova porodica nema kontakt sa njim. Uznemirena sam, ovo je šok za mene. On dva meseca nije video decu. Iz vanbračne zajednice sa ženom pre mene ima još jedno dete - rekla je Valentina koju najviše brine kako će ova afera uticati na njihovu decu:

- Mi nismo javne ličnosti i to što je uradila utiče na našu decu koja su školskog uzrasta. Niko ne razmišlja o posledicama. Plašim se da mi starije dete ne zadirkuju u školi - rekla je zabrinuta Valentina, aludirajući na pevačicu koja je okačila sliku na kojoj je prisna sa Dejanom Nikolićem. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa pevačicom, ali se ona nije javljala na naše pozive.

VOLI MAJSTORE

Ana Nikolić, od kada se razvelaa od Stefana Đurića Raste, imala je samo jednu vezu za koju se zna u javnosti. Pevačica se nekoliko meseci zabavljala sa Boškom, kog je upoznala kada joj je ugrađovao sigurnosna vrata u stanu i popravljao bravu. Inače, Boško je iz Crne Gore, poseduje firmu za ugradnju i popravku sigurnosnih brava i vrata, razveden je, a pre pevačice bio u emotivnoj vezi i sa voditeljkom Radom Radenović. Bio je i najbolji drug Filipa Kapisode, koji je ubio Kseniju Pajčin, pa sebe.

