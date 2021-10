Roditelji su je gledali kao polupismenu, a ona se izborila za svoj status: Upoznajte majku Mirjane Karanović! Ima 89 godina, evo kako izgleda (FOTO)

Izvor: pink.rs, Hello, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović | |

Ona joj je oduvek bila životni uzor i neko čiji je primer sledila.

Glumica Mirjana Karanović aktivna je na društvenim mrežama, gde s pratiocima deli stvari iz svog profesionalnog, ali i privatnog života. Tako je sada pokazala kako joj izgleda majka, koja ima 89 godina.

Činjenica da je njena majka Rada snažna i istrajna, pomogla je Mirjani Karanović i pre nešto više od četrdeset godina

- Kao mlađa imala sam potrebu da nadmašim svoju majku, da budem veća i bolja od nje, što je i prirodno kada si mlad. Sada shvatam da smo nas dve jedna energija, moja majka je neko koga prepoznajem u sebi, ženu koja nije pristala da ostane to što joj je nametnuto da bude ‒ poluobrazovana devojčica sa sela, koja nije imala prilike da se školuje kad je trebalo, domaćica koja je stalno kod kuće i vodi jednoličan život. Njeni roditelji su joj namenili sudbinu polupismene domaćice. Iako je isprva pristala na to, presekla je i donela odluku da se zaposli, da završi školu i unapredi sebe. Mučila se, ali se izborila za svoj status i danas je gledam kako je ponosna na to što je zaradila penziju. Zaista mislim da nikada nije kasno da napraviš promenu u svom životu. I nije važna veličina promene, već sama promena. Mislim da od toga ne bi trebalo odustati, reći sebi: „Prošlo je moje vreme“. Uvek imaš izbor.

Svojevremeno je, prisećajući se tih dana, glumica rekla:

‒ Tad sam bila mlada i ta Petrija je meni legla. U njoj sam prepoznala istu duhovnu genetiku, i moju majku, i moju baku, sve je to meni bilo poznato, kao i većini žena na ovim prostorima.

