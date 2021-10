KAKVA SPLETKA! Aleksandra Prijović mesecima nije govorila s Anastasijom - bile su nerazdvojne, a onda ih je ON ZAVADIO

Nekome je smetalo njihovo druženje?!

Posle nekoliko meseci stroge distance, došlo je do pomirenja između Aleksandre Prijović i Anastasije Ražnatović, u prilog čemu ide i javna čestitka koju je Anastasija uputila Priji povodom njenog rođendana. Međutim, malo ko zna zbog čega su se njih dve, zapravo, posvađale?!

Aleksandra je nedavno priznala da su neki zli ljudi želeli da ih posvađaju, u čemu su zamalo uspeli jer je njihov odnos na neko vreme zahladneo.

- Najgore je što su mu obe verovale. Dugo su se poznavali i sarađivali, obe su ga smatrale takoreći prijateljem. Kad se iz saradnje izrodi drugarstvo, normalno je da počneš da deliš neke tajne i s vremenom otkriješ stvari koje nisu za svačije uši. Upravo se to desilo oboma, a da nisu imale pojma da navodni prijatelj to zloupotrebljava i smišljeno obema na kašičicu daje informacije o onoj drugoj kako bi ih zavadio. Prvo je išao sa benignim stvarima, da ispalo kako jedna drugu ogovaraju, pa je onda počeo da seje ljubomoru. Jednom im je ispričao istu priču, kako je Anastasija njemu prebacila što je Aleksandri uradio odevnu kombinaciju lepšu nego njoj, pa je tu priču ponovio i drugoj, samo zamenio aktere. Onda je prešao na osetljiv ljubavni teren i malo po po malo, sve u fazonu “među nama i za tvoje dobro”, uspeo je da se njih dve distanciraju. Sreća pa su i jedna i druga smirene i nisu neosvetoljubive, pa nikada nije došlo do teških reči ili svađa, ma koliko se on trudio da ih zatruje. Obe su se samo povukle iz tog odnosa, a kada se namestlo da se sretnu, otvoreno su porazgovarale o svemu i shvatile koja se igra igrala. Izgrlile su se i nastavile druženje - priča izvor za Svet.

I Aleksandra je potvrdila priču, ne želeći da otkriva detalje odnosa.

Neki zli ljudi su želeli da posvađaju Anastasiju i mene. U jednom periodu smo se udaljile bile, sada je sve super. Ona je sjajna devojke. Baš smo se videle prošle nedelje na proslavi mog rođendana - rekla je ona. - Da ne ulazim u priče jer bi trajalo pola sata, mi smo se družile neko vreme, ali su neki ljudi imali nešto od toga da se mi sporečkamo. Mi se nikad nismo posvađale, nego neki ljudi šire priče, a kad smo mi sele i popričale, shvatile smo da nemamo nikakav problem - objasnila je Aleksandra.

Autor: D.T.