Stala u odbranu svog sina!

Branka Lazić, majka Darka Lazića, burno je odreagovala kada smo je pozvali za komentar na vest da su se pre dve nedelje potukli pevač i Barbara na proslavi koju je organizovao njihov kolega Srećko Krečar povodom punoletstva ćerke.

Ona je odmah prokomentarisala da u to ne želi da se meša i da ona ne određuje sa kim će se njen sin zabavljati.

- A šta ja ima nju da prihvatim ili ne prihvatim? Barbara je za sada Darkova devojka, videćemo da li će biti i buduća snajka - poručuje Branka i dodaje:

- Zašto bih ja opominjala svog sina? Zbog čega? Tim njegovim ženama on nikada neće isplatiti alimentacije. Ja ću vam reći. Darko koliko god da uplati, on je njima večito dužan neki novac. Takve majke nisu sposobne da izdržavaju dete. Hoće da rađaju i imaju starateljstvo, ali da sve Darko plaća - besno poručuje Lazićeva majka i napominje kako se Marina Gagić, bivša supruga pevača, ne javlja na telefon.

- Marina se ne javlja na telefon kad god je Darko pozove. Nije tačno da ne želi da vidi svog sina. Ne pamtim kad sam videla unuka, jer se nalazi kod Marine i njene majke. Javi se samo kad joj nešto treba, neki novac ili potrepštine. Žene su opasne! Moj Darko je monstrum i najgori, a one su fine, bedne i jadne. Ma nemoj, nije to baš tako kao što se priča u javnosti. Ne može on napraviti para, koliko njima treba - zaključuje Branka Lazić.

Podsetimo, Darko i Barbara su na proslavu u Kragujevcu došli zajedno. Međutim, kada su krenuli kući, nastao je haos. Darko i Barbara su se pred ljudima žestoko zakačili iz samo njima znanih razloga. Jedno drugo su vređali, a u tom naboju je poletelo perje. Barbara je navodno prva nasrnula na njega, a ni Lazić joj nije ostao dužan. Prema rečima očevica, oboje su bili pod uticajem alkohola, pisao je tad "Kurir". Lazić i Barbara nastavili su da se udaraju i kad su seli u automobil, koji je pevač iz besa lupao iznutra.

Autor: M.K.