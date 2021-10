Neočekivani obrt u porodičnim odnosima!

Mnogi su šokirani zbog odnosa Dalile i Dejana Dragojevića, a njegova majka Biljana Dragojević se navodno raduje i navija da se njih dvoje razvedu da bi ona sa sinom sredila odnose.

Kako pišu mediji, Biljanina mušterija koja se redovno frizira u njenom salonu bila je rada da otkrije sočne detalje ove porodične drame. Prema rečima izvora, Biljana je procvetala otkad je Dalila pokazala pravo lice i ne krije radost zbog mogućeg razvoda.

- Dalila je zakuvala odnos Dejana i njegove porodice, i evo šta se sada dešava, ona se zaljubila u Cara, dok Dejan lomi i pati jer je svestan da od njihovog braka nema ništa. Biljana je presrećna kao i svi u Veterniku. Patila je mnogo jer sa Dejanom nije komunicirala, a zna da će se on vratiti kući ako se razvede! Mislim da voli Cara, i da će da glasa za njega, samo kad je uspeo da raskrinka Dalilu. Rekla je da posle kiše konačno dolazi sunce i da će da sređuje sada sprat, dok Dejan ne izađe iz rijalitija. Ubeđena je da će do razvoda doći i hoće da sve pripremi, kako bi iznenadila Dejana, i kako bi mu stavila do znanja da nije sam i da ima svoju porodicu - kaže izvor iz Veternika i dodaje:

- Svi su podržali Bilju da se sredi taj sprat, i zajedno će svi da dočekaju Dejana. Njoj je sada samo bitno da on ne padne skroz psihički jer ne voli da ga gleda depresivnog. Nada se da je ovo samo faza kroz koju mora da prođe, ali da će se brzo podići. Biljana ne podnosi Dalilu, a sada je tek razočarana. Možda bi bilo lepo, da Dejan poput Dalile nađe novu devojku u rijalitiju, ali nije on takav. Ako se otkači od Dalile za njega kreće nov život - priča izvor blizak Dejanovoj majci i nastavlja:

- Dalila je mnogo štete i bola nanela toj porodici. Bilja kaže da je ona nikad nije klela i da je podržavala njih dvoje dok su bili u vezi. Međutim, ne zna ni sama šta se desilo, i zašto je Dalila preokrenula Dejana. Po Dejanu vidi da je situacija ozbiljna. S obzirom da nemaju dece, nada se da će razvod brzo da završe i nada se da će to da odrade dok su još u rijalitiju. Ko god je vidi pita je šta se to dešava, ali ona ne voli da mnogo detaljiše. Neće da komentariše Dalilu da ne bude posle da se ona opet umešala - zaključio je izvor.

Autor: M.M.