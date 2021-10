Burno jutro!

Čim su se zadrugari probudili, došlo je do prvog haosa. Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola su se ispolivali jogurtom, a kako on kaže, to je zato što je zadrugarke ponudio njihovom hranom.

Kakva bolesnica... Kakva si ti budala... - govorio je Zola.

Polila me... - žalio se on zadrugarkama.

Miljana je otišla da se umije i nakon toga sve vreme ignorisala Zoli.

Autor: M. P.