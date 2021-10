TANJA NIJE JEDINA! Svi bruje o aferi Savićeve sa političarem, ali i OVE PEVAČICE su volele moćnike iz DRŽAVNOG VRHA!

Ljubav ne bira!

Navodna romansa između Tanje Savić i gradonačelnika Banjaluke, Draška Stanivukovića, danima je glavna tema u srpskim medijima, posebno nakon što su te priče potkrepljene i dokazima - snimcima s nastupa na kojima su zajedno. Očigledno da priče o letnjoj aferi ne smetaju ni pevačici, ili da prosto ne ume da se odbrani, pa je poručila da je emotivno ispunjena.

Tanja je rekla da uvek "drugi znaju bolje", ali je priznala da nije ljuta na glasnika, Jovanu Jeremić, voditeljku "Novog vikend jutra", koja je ovu romansu obelodanila.

Jao, stvarno ne bih to da komentarišem, a što se tiče Jovane, samo ću reći da nisam ljuta na nju. Izgleda da svi znaju bolje o mom ljubavnom životu nego ja sama, ali neću ništa da govorim. Neka ostane tako kako jeste, jer šta god da kažem, napraviće se velika pompa - rekla je Tanja pre nekoliko dana.

Međutim, Savićeva nije prva koja je pala na šarm političara i uplovila u vezu. Mnoge dame sa naše javne scene su svojevremeno bile slabe na moćnike iz političkog sveta, a neke su uspele i da održe romansu do danas.

VENDI I ŠEŠELJ

O ljubavnoj vezi Vojislava Šešelja i Vesne Vukelić Vendi i danas se priča, a ovaj par je i priznao da su bili zajedno. Lider radikala je otkrio da su se voleli svega dva meseca, dok kraljica šunda tvrdi da je njihova romansa trajala oko godinu dana, ali da ga je ostavila jer je hteo da je ženi.

Sa njom sam bio u vezi 1991. godine. Bila je to lepa veza, nije trajala dugo, oko dva meseca. Ja se držim dva principa, svaku ženu sa kojom sam u životu bio, iskreno sam voleo. Pa, koliko je trajalo, trajalo je. I svaki put kada bi dolazilo do raskida, žene su mene napuštale, ne ja njih. I ja se držim ta dva životna principa večno. Sada nismo u kontaktu - rekao je Šešelj ranije za medije, dok ga je Vendi demantovala.

To je zaista bio jedan predivan period, koji je imao i jednu ozbiljnu težinu, jer ja sam odlazila kod njega kući. Ta veza, iako sam ja tada bila premlada, imala sam 19 godina, imala je jednu širinu, nije to bila veza modernih kokoški koje se tako uhvate za nekog tajkuna, pa ih njihov posao ne zanima, već samo dobar poklon sa mašnicom - izjavila je Vendi za medije svojevremeno.

OLIVERA KATARINA I MILADIN ŠAKIĆ

Da ljubav između političara i dama sa javne scene nije pomodarstvo i nešto aktuelno tek od skoro, dokazala je Olivera Katarina kada se udala za potpredsednika Vlade grada Beograda Miladina Šakića. Venčali su se u februaru 1970. godine, a ceremonija je proslavljena u Skupštini grada Beograda, po želji njihovog kuma Branka Pešića, gradonačelnika. Međutim, sredina njihov brak nije dobro prihvatila, a kad god bi se glumica i pevačica i političar negde zajedno pojavili, izazivali su veliku pažnju, ali i ljubomoru i zavist.

Par je tačno na godišnjicu braka dobio sina Maneta, ali je sedam meseci po njegovom rođenju, Miladin poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Mladenovca, vraćajući se sa službenog puta.

On je bio zgodan čovek, dopadao se mnogim ženama, a mene je punih deset godina osvajao mangupskim trikovima, ali to mu je napokon pošlo za rukom kada mi je rekao kako želi da sa mnom ima sina. Kada je Mane imao samo sedam meseci, Miladin je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Ceo svet mi se srušio, ostala sam prepuštena sama sebi. Bilo je veoma teško, ali morala sam da nastavim da se borim, ako ne zbog sebe, onda zbog Maneta. Nastavila sam da snimam filmove kako bih imala novca za podizanje sina. Samo ja znam kako mi je bilo, ali bila sam dostojanstvena i tokom najveće bede - rekla je glumica svojevremeno.

VESNA ZMIJANAC I MILORAD VUČELIĆ

O ljubavi pevačice sa jednim od lidera SPS-a Miloradom Vučelicem, koji je devedesetih bio i direktor javnog servisa, brujala je čaršija. Vučelić je spotovima svoje drage prekidao Drugi TV Dnevnik i odvodio reportažna kola na Sveti Stefan gde je Vesna sa ekipom snimala TV-spot "Idemo na more" sa Rambom Amadeusom. Pevačica je na njega potrošila čak 40.000 maraka, a tada se šuškalo da je lider SPS-a sve finansirao iz budžeta javnog servisa.

Za novogodišnji program 1995. Vučela je želeo da od Vesne napravi i glumicu, pa je snimio jednočasovnu dramu, koja je tada proglašena najvećim promašajem. Posle te romanse Vesna je gotovo pet godina tugu utapala u alkoholu, i kako sama kaže, stigla do "dna života".

ANA BEKUTA I MILUTIN MRKONJIĆ

Na proslavi rođendana ćerke Šabana Šaulića, velikog prijatelja Milutina Mrkonjića, između ministra i pevačice Ane Bekute je proradila ljubavna hemija. Mrka bukvalno nije mogao da odvoji pogled od nje, ali ni Ana nije bila hladna.

Videlo se da su počele da sevaju varnice, pa su ih ostali gosti, koji su to primetil, zadirkivali. Na kraju je Ana pevala samo za Mrkonjića, a tako je ostalo i do dan-danas. Ovaj par već godinama uživa u skladnoj vezi i ne kriju svoju ljubav, a iako ne planiraju brak, žele da ostanu zajedno do kraja života.

Autor: P.R.