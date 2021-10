NOVA DRAMA I FAJT! Darko Lazić se potukao s Barbarom Bobak, ona ZADOBILA PRELOM! Za sve je kriva OVA PEVAČICA

Nije prošlo ni mesec dana otkako su se Darko Lazić i Barbara Bobak pobili na jednoj proslavi, a sada su, kako pišu mediji, ponovo nasrnuli jedno na drugo!

Naima, povod njihove nove tuče ovog puta je koleginica, pevačica Monika Ivkić, koja živi u Beču. Naime, Barbara je napravila ljubomornu scenu Darku čim se on vratio iz austrijske prestonice, gde je imao nastup, na kom se kao specijalna gošća i iznenađenje za publiku pojavila upravo Monika.

Lazić je, kako navodi izvor, dan ranije otišao u Beč, a ceo dan proveo je u Monikinom društvu, koja godinama živi i radi u tom gradu. O tome, prema tvdnjama izvora, nije obavestio svoju lepšu polovinu. Da je do ovog susreta došlo, verovatno se ne bi ni saznalo da Darko nije upravo u Monikinom društvu došao u klub u kom je nastupao i zamolio je da mu se na polovini tezge pridruži na sceni, dok on bude pravio pauzu, što je ona i prihvatila. Kada se pojavila na bini, ona je poljubila i snažno zagrlila Lazića, što je iznenadilo sve one koji su se te večeri našli u klubu, koji je bio skoro prazan.

Snimak njih dvoje ipak je završio na Instagramu, a kada ga je videla Barbara, do koje su još tokom dana došle informacije da je viđen u centru Beča s Monikom, doslovno je poludela od ljubomore. Ona je celu noć zvala Darka i slala mu poruke, na koje on nije odgovarao, sve do ujutru, kada je trebalo da krene za Srbiju.

Kada je došao u Novi Sad, u stan koji iznajmljuju, nastao je haos. Barbara je poludela. Psovala ga je, grebala, vređala. On joj se pravdao da mu se telefon ispraznio i da se zato nije javljao, a da je Moniku slučajno sreo u bekstejdžu kluba i da ju je zamolio da otpeva nekoliko pesama. Rekao joj je da su samo prijatelji i da nema potrebe da ljubomoriše i da nije tačno da su se videli tokom dana. Ovo negiranje je tek iznerviralo Bobakovu, koja nije prestajala sa uvredama na njegov račun, a u jednom trenutku Darko je tako odgurnuo Barbaru od sebe da je ona nezgodno pala i slomila prst na nozi - navodi izvor.

Da je do nekog incidenta između njih dvoje zaista i došlo, potvrđuje i činjenica da se Barbara sa slomljenim prstom pojavila i na snimanju jedne emisije. Ona je naime, vidno šepala na jednu nogu, a na pitanje voditeljke šta joj se desilo, dala je nevešt odgovor.

Darko i Barbara se nisu javljali na telefone, a povodom njihove nove tuče oglasila se njegova majka Branka Lazić.

Ne znam da li su se tukli, Darko mi ništa nije rekao. Sad je dolazio pre neki dan sam, bez nje. Ona nije moja snajka, ja ne ulazim u to šta oni rade između svoja četiri zida. Normalno je da se devojke lepe na Darka, mlad je, ali mislim da ne vara Barbaru, nema potrebe da se ljuti. Čula sam i ja da je mnogo ljubomorna, ali o tučama mi nisu pričali ništa - poručila je Branka Lazić.

Autor: pink.rs