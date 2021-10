EVA RAS ISKRENO O NARKOTICIMA: Posle kokaina sam 20 dana imala vizije

Probala je sve, ali joj se nije svidelo.

Glumica Eva Ras priznala je da je svojevremeno probala sve opijate, jer je tome bio sklon i njen suprug. Ipak, to je učinila jednom i nikad više - probala je, ali joj se nije dopalo.

- Probala sam sve, a ništa mi se nije dopalo. Zato i nisam postala narkoman. Moj drugi muž je koristio sve to, a ja, kao njegova žena, sam isprobavala. Probala sam i kokain i to je bilo strašno, jedva sam čekala da mi se um pročisti da nikad više ne uzmem. I razvela sam se od njega, ne od kokaina, nego od muža. To je strašno da izgubite zdrav razum, da mislite da možete da prođete kroz zid... - rekla je glumica, a zatim detaljnije opisala iskustvo s kokainom.

- I negde sam imala krajičak svesti o tome da to sve nije normalno što se meni događa. Znate li vi da kad prvi put probate kokain i kada vas to prvi put uhvati, treba vam tri nedelje dok se očistite od toga. Ja sam imala vizije i kada je već prošlo dvadeset dana od toga. To nikada ne bih legalizovala - izjavila je Eva u jednoj emisiji.

Autor: pink.rs