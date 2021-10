'BILA SAM MLADA I NAIVNA... ZGADILI SU MI SE MUŠKARCI!' Mina Vrbaški kroz SUZE i s knedlom u grlu u MAGAZINU IN otkrila detalje svoje POTRESNE životne priče! PROĆI ĆE VAS JEZA! (VIDEO)

Ovo se ne propušta!

Autorka i voditeljka emisije ''Magazin In'' Sanja Marinković predstojećeg subotnjeg popodneva ugostiće u studiju dobro poznate dame sa domaće javne scene. Sanja će o brojnim aktuelnim temama govoriti sa: zvezdom rijalitija ''Zadruga'' Mina Vrbaški, pevačice Miju Borisavljević, Vesnu Đogani, Biljanu Jevtić, kao i ministarku bez portfelja Slavicu Đukić Dejanović.

Tom prilikom, Mina Vrbaški naježila je sve u studiju svojom potresnom pričom, a ni suze nisu izostale.

- Mnogo mi je krivo što sam sebi dozvolila da budem iskrena u mnogim situacijama i što sam bila mlada i naivna i otišla i u taj veliki grad koji me je progutao. Mnogo su mi se kroz to zgadili muškarci, jer imaju tako neko razmišljanje, a oni su u nekim trenucima bili mnogo gori, nego ja - rekla je Mina kroz suze u ''Magazinu In''.

Ne propustite najnovije izdanje emisije ''Magazin In'' koje je na programu televizije Pink u subotu, 30. oktobra s početkom u 17 časova!

Autor: M.K.