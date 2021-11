Ovako je izgledala prošla noć u Beloj kući!

Sinoć se u u studiju kod Dušice Jakvoljević zbog emisije Izbacivanje, pojavio specijalini gost, a to je bio bivši zadrugar, Nenad Aleksić Ša koji je napravio veliki bum prošle godine kada se razveo od svoje supruge Ivane zbog Tare Simov u koju se zaljubio. Ša je sa Dušicom komentarisao aktuelna dešavanja u Beloj kući, ali i njegov odnos sa Tarom.

Ša je komentarisao ljuabni torugao Dalile i Dejana Dragojevića i Filipa Cara, pa je otkrio da Dejan nije svestan da je to kraj njihovog braka, a pored toga on je na neki način i uporedio celu priču sa svojom pričom od prošle sezone.

- Ja sam to oduvek znao, to se provlačilo kroz našu vezu. Mateja jeste bio njena najveća ljubav i ostao. To je razlog što veza nije mogla da uspe, sad se zna razlog. Ja sam neko na koga ne može niko da utiče, uvek tvrdim da sma u pravu. Skapirao sam da su mnogi bili u pravu, a da sam ja grešio. Imao sam ludački pogled, nije mi bilo dobro. Malo ružno zvuči kad neko javno kaže, ali drago mi je da je izrečeno na taj način i da se sad zna istina. Nekako sam ravnodušan, ali imao sam u glavi to smešteno. Izazivalo je ljubomoru i bes. Ne kajme se ni zbog čega, sve što se desilo, trebalo je da se desi. Ja pa, svi... Skapirao sam ko su mi prijatelji, a ko nisu. došli su neki novi ljudi, imam ženski konzilijum, sestra koja mi se našla... Uticali su da se opravim i da se vratim sebi. Moći će te da vidite novog Nenada - rekao je Ša o Tari Simov i njihovom odnosu.

Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio većinu zadrugara. Pravi koji se našao sa njim oči u oči bio je Dejan Dragojević. Njih dvojica su razgovarali o Dalili i Caru, ali i o tome kako Dejan izdržava sve to.

Darko je ugostio i Dalilu u Šiša baru, ona je pričala Darku kako se oseća u vezi sa Carem:

Bila sam izgubljena, svašta mi se motalo po glavi. Sve mi se motalo, ali kad krenem da đetam, navikla sam sa njim da odemo do Đoleta, da ga štipamo za obraze, sve mi je bilo neobično. Shvatila sam da sam zaljubljena nenormlano ludo... Osećam sve! U ovom stanju ne bih volela da sam u rijalitiju, spremna sam na sve i svašta. Oseti to i on, kaže zaljubila si se kao mazga. Do pre par minuta nam je super odnos, ispratio me je i rekao da pazim šta pričam. Tek sinoć kad ga je Marko otvorio shvatila sam da je ljubomoram što uopšte moram da pričam o Dejanu... On meni kaže sa kim ne treba da pričam, a i ja njemu zameram razne sitnice. Ima osećaj da mu dajem lažnu nadu kroz odgovore. Zamerio mi je kad sam zaplakala, nisam zaplakala zbog Dejana... Nego kad je spominjao uspomene i kad mi se vrati film, to su bile lepe stvari, ne može da mi bude svejedno. Ne ide to tek tako, život od pet godina ne nestaje preko noći. Ovo je moja prva veza sa Devicom u horoskopskom znaku, Devica na Devicu, katastrofa... Imamo mi nekih drugih probleme... Suzdržavamo se, neko će reći "sram je bilo"... Ne zanima me. mnogo je strasti, ovako mi nikad nije bilo u životu. Prvi put sam osetila toliku zaljubljenos... toliko dugo smo se gledali, razgovorali... Strast se budila sve više i više.... Možda se izdešavalo sve jer je on ustao i rekao "Da, ja sam zaljubljen"... On je tako hrabar, možda i lud. Prva njegova izjava je bila u izolaciji, ja sam plakala sa Matorom. Ne znam, sve je tako predivno počelo, plašim se da loše ne završi... Suzdržavamo se koliko možemo. Mi kad legnemo on mene zagrli, češka me po leđima. Ništa nismo imali od najintimnijih dodira, jer to... Sramota me je. Ja ga molim da pričekamo još malo... - nastavila je Dalila.

Nakon izlaska iz Šiša bara, Dalila je otišla u Belu kuću gde je sela kod Cara i njih dvoje su krenuli da se ljube, a to je video Dejan koji je dobio napad tuge i besa. On je prvo otišao u pušionicu gde je krenuo da udara sve, a nakon toga su ga izveli iz kuće gde je on pao na kolena, pa je plakao i jecao na sav glas.

Car i Dalila su komentarisali Dejanovo ponašanje, pa je Dalila otkrila da Dejan ovo namerno radi kako bi joj nabio grižu savesti, a njih dvoje su se nakog ogovoaranja Dejana i posvađali.

Sledeći koji je razgovarao sa Darkom bio je Marko Janjušević Janjuš koji je komentarisao celokupnu situaciju o zadruagrima:

Desio se haos sa Dejanom, a potom i Dalilom i Care. Šta se dešava? - pitao je Darko Tanasijević.

Gledaoci su mogli da vide... Moje mišljenje je da je ovo jedna od 200 situacija koje že se dešavati. Turbulenta stvar koja neće prestati do kraja. Pričaju Dejanu stvari, on ne sluša ništa... Sad sam se raspravljao sa Mićom, on kaže da ništa nije kriv i da treba da nastavi. Baš zato što ništa nije kriv, ne može sebi da oprosti. Muči ga javno poniženje, on nju voli. Žena je bila pet godina, oni u "Zadruzi 3" su imali dve, tri svađe. Došli su kao idealan brak, a desi se ovo. To je šah-mat, ovako će do kraja biti. Najgora situacija koja će se desiti taj odnos, se*sualni. To će biti najbolnija stvar. Od Dejana može da se očekuje svašta, on prebaci. On ovde neće moži da skrene misli... Neće oni moći da podnesu sve ovo, neprirodne stvari koje su se desile kroz emocije. Dalila je najhladnija, nju Dejan uopšte ne interesuje. Ona nema nikakve simpatije, ljubavi prema Dejanu. One rekacije kad on, a sedi ćuti i gleda. Više se Car nervira, više Car dolazi do stanja pucanja. Dalila ja najhladnija, Car puca svaki dan sve više i više zbog situaicje u kojoj se našao. Dejan najviše ispašta, ovo je za njega najbolnija stvar koja može da se desi - nastavio je košarkaš.

- Mensur je danas izazvao da svi polude i osete se prozvanim. Loša igra, loše komentarisanje... Rastavljanje sa dušom, preglumljuje. Misliš da njega interesuje sa životom? Rastavljaš se sa dušom, pa ideš je*eš se! Znaš šta oni sve izgvoaraju jedno drugom? Neko ima 17 godina, takvi izrazi, to ne radi neko ko ima 30 godina! Klasično nevaspitanje.. Meni kad bi moja čerka, ne sme ružnu reč da kaže. Najružnije stvari koje je jedna devojka rekla - govorio je Janjuš, pa otkrio koliko je Mensura poremetilo dopisivanje Milice i Tomovića.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru je ugostio Marka Osmakčića koji je progovorio o vezi sa Viktorijom Mitrović, ali i o sukobu sa Marijanom Zonjić

Osećam se stvarno super. Pokušavam svim merima da ne dopustim da stvari sa strane ne utiču na naš odnos. Viki je malo utučena, tužna je i nije najbolje. Ja sam tu za nju, da je dignem i da bude bolje i veselija. to su neke normalne stvari, to je sastavi deo. Mi ćemo to da savladamo. Na prvom mestu je izuzetno dobar čovek, njoj ništa nije teško. Šta god uradi ona pomogne, voli da se šali, malo je luckasta. Kad je bila priča sa zetom, kako je ona sve iznosila, uvek je iskrena i nema dlake na jeziku. Ne sežam se sa kojim curama sam bio u intezivnijem družem, a ona je uvek bila sa strane, a na žurci plešemo zajedno. Nakon svega toga i ludila, desilo se, možda se trebalo spojiti od samog početka. Mnoge cure imaju problem, prezentuju se na veštački način i onda to izgubi čar - pričao je Marko.

Marijana nije loš čovek, zna da bude bezobrazna. Ona neće da uradi i onda kvari te neke vatre, gasi ih. Sammo stvara problem celom odnosu. Preterana ručna, poštujem kad kaće, ali ona je već imala. Razumela bih da ona nikad nije imala odnose. Imala si to što si imala, nećeš se bolje oprati u ovoj sezoni - govorio je on.

Tara SImov je takođe razgovarala sa Darkom Tanasijevićem:

Mateja i ja se slažemo odlično. Nije još da provodimo vreme sami, da ga pitam da prošetamo. Osilila sam se da ga pitam da mi pomogne da treniram - rekla je Tara.

Kajem se za mnoge stvari koje sam uradila, promenila bih da mogu da vratim vreme. Nemam potrebe da ga poljubim. Imali smo zadatak sa lisicama i nisam pomislila da bih volela da ga poljubim. Razmišljala sam da bih volela da porazgovaramo - nastavila je Tara.

Kajem se što sam bila sa Nenadom. Ova tema me remeti, osećam se odvratno zbog svega. Ne mogu da kažem da se kajem što sam bila sa Nenadom je nije on loš čovek, nego nije vredelo. Stres, komentari, osude... Moje ponašanje na osnovu cele situacije, video se rezultat cele veze. Često pomislim na njega. Krovo mi je, on je izuzetno dobar čovek, mnogo mi je pomogao. Možda je to osoba koja me je najviše volela. Isto me je voleo kao ja Mateju. Drago mi je što sam bila voljena na taj način, ali nije vredelo - nastavila je ona.

Voditelj Darko Tanasijevićnakon intervjua otišao je do sobe za izolaciju po nominovane zadrugare, pa zajedno sa Dalilom Dragojević, Vanjom Rašovom i Sandijem Kojićem krenuo ka bazenu.

Sandi je pobedio u igrici koju su igrali i njemu su bili duplirani glasovi. Darko je nakon toga otkrio da zadrugu napušta Vanja Rašova koja je osvojila 3% glasova.

Nakon izbacivanje, počela je Mićina igra istina koja je razotrkila sve odnose u Beloj kući. Najveći haos je nastao kad se komentarisala veza Mensura AJdarpašića i Milice Veselinović.

