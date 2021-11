'SVESNA JE DA JE SE OTAC ODREKAO!' David RASKRINKAO Dalilu, pa osuo nikad žešću PALJBU po bivšoj snajki: Pere se preko moje porodice!

Nije je štedeo!

Bivši zadrugar David Dragojević je raskrinkao svoju bivšu snajku Dalilu Dragojević.

Naime, David tvrdi da se Dalila pere preko njegove porodice.

- Dalila pere svoju situaciju preko problema moje porodice. Ona iz kuće manipuliše i jako dobro zna šta priča jer zna šta se odvija napolju. To što ona već sad priča da se neće vraćati u Bosnu, veliča svoju kuću i govori kako će sve ostaviti ocu, to je zato što zna da je se otac odrekao - istakao je David.

- Ona je vrlo dobro svesna da se nje otac ranije odrekao zbog mnogo manje stvari koju je uradila, a ne sad kad radi to što radi dok joj muž spava u istoj prostoriji. Ona zna da njen otac to ne može da podrži. Svesna je da je se otac stidi, a i celo njeno naselje i da je završila tamo - rekao je on, pa nastavio:

- Nje se otac odrekao, a Dejana nije. Njega svi vole i nije on nigde otišao sa dva kofera. To je ona okrenula priču kako bi ispala žrtveno jagnje. Ona je pričala kako nisu imali ništa, ali nije bilo tako - ispričao je David.

Autor: M.M.