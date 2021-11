Priče koje su se pronele domaćim medijima o njenoj naslednici nimalo joj se nisu dopale!

Svađe na relaciji ljubavnog para Milice Veselinović i Mensura Ajdarpašića sve su češće, a najnovija se dogodila zbog njene porodice. Naime, Mensur nije verovao Milici da plače zbog porodice, te da je utučena zbog majke, zbog čega je prolila gorke suze, te je došlo do žestoke svađe i uvreda.

Tim povodom, ali i povodom izjava Miličine drugarice, koja je otkrila da je ona proganjala poznate pevače, te da je pisala Nenadu Aleksiću Ša i pevaču Ljubi Perućici, oglasila se zadrugarkina majka Ana Veselinović.

- Mene ništa ne čudi. Vrlo je moguće da Milica plače zbog mene, zbog porodice. Ona je za mene mnogo vezana. Ja moje dete bolje poznajem nego Mensur, to je sigurno. Verovatno joj je sve više dosadilo, nije ona bila ni svesna gde ide i verujem da joj nedostajemo. Verujem da je nervozna i potpuno je razumem. I ona nama mnogo nedostaje. Šta ja da kažem na to Mensurovo pomašanje, kad on ne razume jedno dete od 17 godina, koje se nije odvajalo od svoje porodice. Da on ne veruje u to... Stvarno nemam reči. Verovatno je to zbog toga što on nema taj osećaj za porodicu... Ja svoje dete poznajem, ona je uvek imala naviku da mi se porukama javlja, gde je i sa kim... - rekla je Ana za Pink.rs, a na navode da je njena ćerka proganjala pevače, imala je da prouči:

- Pročitala sam da je neka Miličina drugarica izjavila da je ona spopadala pevače... Van pameti! Ja ne znam ni ko je taj Perućica, gluposti! Baš sam pričala sa jednim Miličinim drugom kom se ona poveravala i on je bio zapanjen time. Tako da verujem da to nije istina - rekla je Miličina majka i osvrnula se na glasine da je njena naslednica zbog dečka pobegla od kuće.

- Ona nije pobegla od kuće zbog tog momka, ona je jedan dan bila sa njim. Mi nismo znali gde je, tražili smo je. To je bila njena duža veza, mi smo joj kao porodica branili da bude sa tim dečkom, nije nam se dopao. Nikakav bauk to nije bio.

Autor: M.K.