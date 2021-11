SKANDAL U TRŽNOM CENTRU! Kristijan Golubović napravio OPŠTU POMETNJU zbog ovoga! ŠOK! (VIDEO)

Bivši učesnik "Zadruge", Kristijan Golubović, po ko zna koji put našao se u centru skandala, ovog puta u jednom prestoničkom tržnom centru.

Naime, Golubović je sa devojkom Kristinom Spalević šetao psa dok su obilazili prodavnice. Oni su, potom, izmet od psa ostavili ispred prodavnice, te ga pritom nisu pokupili, kako bi to trebalo da se učini, a onda se dogodila neprijatna situacija.

Žena koja je tuda prolazila okliznula se i pala na izmet koji je ostavio Golubovićev pas, a jedan korisnik društvene mreže Tviter napisao je da je drugaricu svoje majke našao u nervnom rastrojstvu, jer joj se pomenuto dogodilo.

Kevu sam zatekao u stanju nervnog rastrojstva jer joj se drugarica okliznula i pala na govno psa Kristijana Golubovića dok su bile u Beo shopping centru. You can’t make this shit up