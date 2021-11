Bivša učesnica "Zadruge" Stanija Dobrojević bez dlake na jeziku komentarisala je aktuelna zbivanja u Beloj kući.

Kako komentarišeš to što su Dalila i Car ozvaničili vezu?

Dalila je izgustirala Dejana, odlučila je da promeni život iz korena i ostavila bi ga svakako, bilo je pitanje samo kada će to da se desi. Sigurno je da je Car ubrzao taj rastanak. Sa druge strane, Caru je izazov da osvoji udatu ženu, a Dejan ispašta zbog svega toga i sav bol ide njemu, što opet nije fer.

Može li da opstane veza izmedu Cara i Dalile?

Ne, afere su kratkog daha, oni na samom početku već imaju dosta svađa i rasprava. Neće oni opstati do kraja rijalitija, nema šanse. Mislim da će Car da preseče sve to.

Da li misliš da će Dejan iz nekog inata da se upusti u vezu sa nekom devojkom?

Posle bolnog otrežnjenja, zašto da ne. Iako sam imala sukob sa njim gde me je nemilosrdno vređao, smatram da je Dejan od retkih muškaraca današnjice koji ženu ume istinski da voli i poštuje. Tako se pokazao u odnosu sa Dalilom, samo što ona nije umela to da ceni i čuva. Mislim da će i ona to da shvati, ali kasno, na njenu žalost. Car i Dejan su dva različita sveta.

Može li potencijalni ulazak Maje Marinković da poremeti Dalilu?

Ma, naravno, kako da ne može. Maja da pucne prstima može da ih rastavi. Dalila se možda njenog ulaska i pribojava, jer je svesna da Car nije raščistio sa Majom, a poznajući nju, rijaliti će tek da počne, ima da gori kada Majče uđe.

Je l' ti je dečko zamerio druženje sa Markom?

I dečko i porodica su ponosni mojim učešćem i kažu da je najbolje do sada. Vidi se zrelost, odmerenost, druželjubivost, sve ono što ranije nisam pokazala. Marko Osmakčić se prema meni lepo ophodio i poštovao me, a ja to umem da cenim. Zato sam se prema njemu ponela krajnje prijateljski. Nije imao moj Marko šta da mi zameri na tu temu.

Da nisi zauzeta, da li bi se desilo nešto više izmedu Marka i tebe?

Super je drug, ali kao dečko zaista nije za mene. I ja sam na samom početku njemu to stavila do znanja. Nisam ga zavlačila, kako su tamo komentarisali. Između nas je bilo isključivo sve prijateljski.

Kako komentarišeš njegovu vezu sa Viktorijom?

Simpatično. Oboje su liberalni i opušteni po tom pitanju veza bez obaveza, tako da su se našli. Niko od njih dvoje ne planira da to preraste u nešto ozbiljno, što u ovom trenutku oboma odgovara. Nemam ništa protiv toga.

Kakvo mišljenje imaš o Irmi?

Irma je komentator, i ide joj to od ruke, ume da iznese svoj stav i mišljenje, ne boji se. Ume da bude naporna, ali dobro.

Kako ti deluje veza Mesura i Milice?

To je ozbiljna veza u kojoj dominira Mensur i njegova ljubav, i to ko je on i kakve principe i stavove zastupa. Iako deluje mnogima da je to sve igra, Mensur se zaljubio.

Da li ti deluje da Milica ima ozbiljnu taktiku?

Nema ona taktiku, ali njeni postupci, skrivena ljubomora i tvrdoglavost mogu lako Mensura da unište, pa i diskvalifikuju. Slažem se sa ukućanima da ona ume da izazove agresiju u njemu i da može lako da ga dovede do pucanja. Ne sviđa mi se što pravi paralelu izmeđi Mine i nje, treba isključivo sebe da gleda, ali dobro, Milica je mlada.

Zameraš li nešto Marijani Zonjić?

Meni se njeno učešće ove godine dopada, vidi se da je radila na sebi i promena se primećuje. Nadam se da će istrajati, jer je već počela da slabi. Možda je neki novi ulasci podignu.

Postoji li šansa da se pomire Tara i Mateja?

Videćemo šta će da se desi. Iskreno, ništa ne bih smela oko njih da preciziram, jer Mateja sa Tarom baš ima neku ludu hemiju, koja se i te kako između njih oseti. Iako on ima priču neku sa Anđelom, ona je stvarno divna devojka, ali se ta hemija koju ima sa Tarom ne oseća sa njim i Anđelom.

Može li da opstane veza Miljane i Zole?

Oni su haos. Volim Miljanu, i samo da ona bude srećna. Ona voli Zolu, i ako je on njena sreća, ja to podržavam.

