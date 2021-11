ŽURKA ISTERALA STVARI NA ČISTAC! Dalila i Car razmenjivali POLJUPCE ispred Dejana, on zaigrao sa JEDNOM zadrugarkom, a u krevet otišao sa DRUGOM! Mimi i oženjenom Gruji popustile kočnice! (VIDEO)

Neočekivana noć!

Utorak noć u najgledanijem rijalitiju rezervisana je za žurku. Prošlu noči zadrugare je zabavljao DJ Neba i žurka je prošla neočekivano.

Sam početak žurke bio je veoma zanimljiv jer su se Dejan Dragojević i Filip Car našli oči u oči za rulet stolom. Međutim ono što je usledilo ostavilo je još veči utisak. Naime, Dalila Dragojević, jođ uvek zakonita supruga Dejana Dragojevića je u nekoliko navrata prišla i ljubila Cara na Dejanove oči.

Međutim ni Dejan nije Dalili ostao dužan, on je maksimalno uživao u žurki, pa je u nekoliko navrata i igrao i dobaciovao zadrugarkama kako su sređene . U jednom momentu on je razgovarao sa Markom Đedovićem koji mu je otkrio da je jedna zadrugarka bacila oko na njega.

Marko Đedović, Fran Pujas i Dejan Dragojević napustili su žurku u jednom momentu i otišli do Bele kuće. Seli su u pušionicu, a njima se pridružila i Tara Simov. Tom priliko je Tara otkrila Dejanu da dopada Marijani Zonjić.

Makon Dejan Dragojević i Stefan Karić provodili su vreme za rulet stolom i pokušavali da zarade što više novca. U jednom momentu njima se i posrećilo, pa su počeli da skaču od sreće. Njih dvojica u trećoj sezoni nisu bili u dobrim odnosima, zbog navodnih simpatija Dalile Dragojević prema Stefanu, pa se čak ni na ulasku u "Zadrugu 5" nisu pozdravili. Međutim, izgleda da je Dejan prekidom odnosa sa Dalilom, prekinuo i sukobe koje je imao zbog nje.

Nakon što je saznao da je Marijana Zonjić bacila oko na njega, Dejan se bacio na nj. Naime njih dvoje su veoma izazovno plesali na žurki. Marijana je sišla sa bine i počela da se uvija oko Dejana, a on se skroz pribio uz nju. Zadrugari do sad nisu imali priliku da vide Dragojevića u ovakvom izdanju, pa su svi pogledi bili upreti u njih.

Nakon Marijane,na red je došla i Nevena Savić, koja je večeras nosila jako provokativnu haljinu, a njene grudi bile su u prvom planu. Savićeva se uvijala oko Dejana, ali ni on nije ostao ravnodušan, pa se maksimalno pribio uz nju. Njemu nije smetalo što su Dalila Dragojević i Filip Car bili ispred njih i ponašao se kao da ne postoje. Da li će neka zadrugarka uspeti da osvoji njegovo srce, ostaje da vidimo.

Međutim nije se samo još uvek oženjeni Dejan bacio u promet, to je uradio i Nikola Grujić Gruja. Naime, on je celo veče igrao sa zadrugarkama, a na kraju žurke oko njega je bila Milana Šarac Mima. Mima je čak par puta ljubila u uvo i vrat. Mogli smo da primetimo da ju je Gruja zagrlio i bukvalno stegao iznad zadnjice. Zadrugari pokazali zapravo do kog nivoa je došao njihov odnos.

U Zadruzi od noćas postoji još jedan ljubavni par. Naime Sale Luks je osvojio Lornu Partnemer. Njih dvoje su pohvalili Dalila i Car i ubeđeni su da imaju budućnost.

Iako su se dogovorili da ne idu na žurku, Lazar Čolić Zola ipak je otišao u Kazino bez Miljane Kulić i ludo se provodio. U jednom momentu on je napravio totalni haos i dohvatio Deniz Dejm.

Deniz je potom razgovarala sa Zolom o Miljani ali joj je on objansio da ne rade ništa loše, pa su opet plesali.

Dejan je ove noći završio u krevetu pokraj Sandre Rešić sa kojom se do ranih jutarnjih sati domunšavao, ali on nije jedni koji je to uradio. Naime, Mima je legla pored oženjenog Gruje i njih dvoje su zaspali zagraljeni.

Autor: N.B.