Ovo je obeležilo noć na velelepnom imanju!

Utorak veče na velelepnom imanju bilo je rezervisano za žurku. Naime, DJ Neba je ušao u Zadrugu i doveo atmosferu do usijanja. Zadrugari su skakali na njegove hitove, plesali, ali i radili ono neočekivano.

Noć je prošla u znaku bivšeg ljubavnog para. Naime Dejan i Dalila Dragojević su se na samom startu žurke opustili. Oboje su igrali sa dragim ljudima. Dalila je napokon dobila slobodu koju je tražila, pa je zauzela mesto u centru kazina ispred bine. I dok je Dejan plakao uz emotivne balade u pušionici, Dalila je u zanosu igrala sa Jovanom Tomić Matorom.

Dejan se nakon toga vratio u kazino sa ružom i napokon se opustio i uživao u muzici.

Dalila je sve vreme govorila da Dejan pravi budalu od sebe zbog ruže koju je nosio, a onda je molila Sandru Rešić da kaže Dejanu da skine ružu. Matora je zbog toga, rešila da pokloni Dalili buket cveća, kako bi isprovocirala Dejana., što je i uradila.

Dejan je rešio da pusti Dalilu da uživa, ali je odlučio i da on uživa, pa se u jednom momentu čak i popeo na šank. Dok je on igrao na šanku, Dalila ga je streljala pogledom, pa je nakon toga i komentarisala to sa zadrugarima.

Kad je krenula pesma "Od mene se odvikavaj", koju izvodi Milan Stanković, oni su se pogledali i jedno drugom pevali stihove ove pesme.

Kada je puštena pesma Maje Marinković, Dejan je sve vreme igrao sa osmehom na licu. Da li je on hteo da isprovocira Dalilu, zbog njenog druženja sa Filipom Carem, ostaje da saznamo.

DJ Neba je nakon veselih pesama, zadrugarima pustio i balade, a emotivni tekstovi potpuno su razorili Dejana.

Dalila je za kraj žurke naručila pesmu "Jelen" koju je pevala iz sveg glasa. Ona je pevala tu pesmu okrenuta ka Dejanu. Njih dvoje uživali su u emotivnih stihovima, a on je ponovo bio na ivici suza.

Dejan je otišao do di-džeja i naručio pesmu "Nađi novu ljubav". Čim je čuo pesmu, Dejan je seo i počeo da je peva i da tuguje, a Dalila je nakon toga napustila žurku.

Deniz Dejm se u toku noći presvukla i došla u kazino sa vrlo malo odeće na sebi. Njena lateks kombinacija ostavila je malo toga mašti!

Deniz je imala izazovne plesove sa određenim zadrugarima. Prvo je igrala sa Markom Janjuševićem Janjušem. Deniz je izvela vreli ples samo za njega, a u jednom trenutku on je svoju glavu stavio kraj njenog međunožja.

Zadruga 5 - Deniz Dejm pleše za Janjuša - 20.10.2021. pic.twitter.com/3Hbay4Zg5H — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 20. октобар 2021.

Nakon što je izvela vreli ples za Janjuša, Deniz Dejm je prešla na Lazara Čolića Zolu. Zola je prigrlio atraktivnu zadrugarku, sa kojom je sve vreme vrelo plesao.

Nakon Zole, Deniz je zaigrala sa Saletom Luksom. Njih dvoje su se čak i poljubili. Zadrugari su ih šokirano posmatrali, ali oni nisu marili za to. Luks i Deniz razmenjivali su strastvene poljupce i dodire, a on nije mogao da se odvoji od atraktivne zadrugarke.

Zadruga 5 - Denz i Sale razmenjuju vrele poljupce - 20.10.2021. pic.twitter.com/zd4WqWnecP — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 20. октобар 2021.

Dino Dizdarević otvoreno pokazuje emocije prema Tari Simov pa joj se u nekoliko navrata u toku noći udravarao. On je u jednom momentu prišao Tari i poljubio ju je u obraz.

Dino je u toku žurke i pokušao da poljubi Taru ali nije uspeo, pa joj je ljubomorisao zbog igranja sa Markom Osmakčićem.

Dino i Tara su obavili razgovor nakon žurke u kuhinji gde je Dino konstatovao da treba da bude loš kako bi ga devojke, u ovom slučaju Tara zapazile, a onda je ona rekla da je Dino već takav jer je vređao određene devojke u Beloj kući.

Oženjeni Nikola Grujić Gruja je svakog dana sve prisiniji sa Milanom Šarac Mimom. Njih dvoje se nisu odvajali na žurki, pa ju je Gruja častio komplimentima i grlio oko struka.

Njih dvoje su nastavili da nse druže i nakon žurke u dnevnoj sobi gde su sedeli i mazili se sve vreme, pa su u jednom momentu bili čak i na korak od poljupaca.

Dok su ležali na garnituri Mima je rekla Gruji da joj je nedostajao u toku jučerašnjeg dana. Pa su jedno drugom ljubomorisali.

Nema sumnje da će se situacije u najgledanijem rijalitiju još više razvijati, zato pratite Zadrugu 5, i očekujte neočekivano.

Autor: N.B.