'RAZVEDI SE, DA NE BI SA ŽENOM DELIO NAGRADU' Sandra Rešić raspametila SVE, Dejan dobio podršku stručnog žirija i savete ZLATA VREDNE! (VIDEO)

Nastup za pamćenje!

Sandra Rešić, Ana Spasojević, Dejan Dragojević i Marko Đedović čine četvorku koja večeras na "Zadrugoviziji" nastupa uz hit Marije Šerifović, pesmu "Deo prošlosti". Iako je do pre par dana sve bilo u redu među njima, nedavno je došlo do okršaja između Dejana i Đedovića, pa potom i između Sandre i Đedovića, a sve zbog toga što je odbranila Dragojevića. Juče je došlo i do haosa između Ane i Dejana zbog uvežbavanja, pa su svi čekali da vide hoće li ovaj nastup proteći mirno.

Ana se pojavila u haljini i nosila je masku, a potom su na scenu stigli i Dejan i Đedović. Dejan je otišao do Ane i počeo da pleše. Sandra Rešić je stajala u mestu i sav fokus bio je na njenom glasu. Ana i Dejan su rekreirali sa Đedovićem scene iz spota. Nakon nastupa, publika nije mogla da prestane sa aplauzom.

Ceo nastup možete pogledati u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Nakon nastupa, usledili su komentari stručnog žirija.

Kada vidiš kakvu podršku imaš, ti si na konju. Jedino ne volim što si okrenuo leđa matičnoj porodici. Ovo ti je dato da ojačaš i postaneš druga osoba. Muškarac sa velikim m. Verujem da će narod da te nagradi. Neka ja budem vidovita, ima Boga, ti ćeš biti pobednik - rekla je Maja Nikolić.

Danas su mi stigle stvari od brata Davida, bilo mi je drago - dodao je Dejan.

Porodica se bori za tebe napolju i podržava te. Želim da pozdravim i Sandru Rešić od moje doktorke. Njena mama te obožava. Dejane, nauči da ceniš prijatelje. Hvala ti Sandra što si uz njega. I nemoj da plačeš - nastavila je Nikolićeva.

Veliki je blagoslov ako te ostavi onaj koji te ne voli. Puno me podsećaš na mene od 2000. i neke godine. Čeka te sjajna budućnost. Ovo je novi krug, a to je jako dobro i jako lepo i bolje! Biće sve u redu - rekao je Đole Đogani.

Hvala, Đole. Ja i daljem pamtim rečenicu koju si poslao svom bratu: "Lepa žena je lepa kratko, a dobra žena je dobra ceo život" - odgovorio je Dejan.

Samo da dodam za Sandru. Ovo pevanje, svaka čast... Ja sam bio na ivici da zaplačem. Dejane, drži se - dodao je Đogani.

Ja bih svašta prokomentarisala, ali ću da se držim teme. Scena je bila fantastična. Odlično ste sve iskoristili. Sandra je fenomenalno otpevala. Nije kao Marija, ali nama koji te gledamo, uspela si publici da uđeš u srce fantastičnim glasom. Ako nastaviš ovim putem... Đedović je bio super, Ana malo levo desno, ali imala je tu ulogu neke Dejanove vile koja će ga spasiti... Lepa budućnost. Možda bih još nešto dodala, ali da se držimo te teme... Videćemo kako će se odvijati situacija, ja ću privatno da kažem neke stvari... - govorila je Vesna Đogani, koja je pomenula i glumu, ali nije bila jasna na šta je tačno mislila.

Kao što mi se bilo javljalo da će Dejan da pobedi, ja ću biti kuma ako ti i Sandra budete zajedno, samo da kažem. Ja pevam i dolazim u Zadrugu da vam pevam žurku - ubacila se Maja Nikolić.

Sandra, znaš sve, nemam šta da pričam. Ne znam da li je nebo granica za tebe. Ti ideš samo gore, ti si savršenstvo jedno. Imam sreću da ti budem prijatelj, da sam poznavao tvog oca. Želim Dejanu da kažem jednu stvar. Prijatelju, imamo isti znak i podznak, vladalac ti je Merkur, a to je govorništvo. Mudro ti je sve što ti izlazi iz glave, drži se toga. U tvom glasu je sve. Mnogo te lepih stvari čeka napolju. Put ne da ti je raskrčen... Samo hodaj gore glavom - rekao je Dejan Milićević.

Sandra, mnogo mi se dopalo kako si pevala. Imaš mnogo dobru energiju, ali mi je uvek do sad nešto smetalo, da budeš ti ti. Sada si to pogodila. Što se tiče Dejana... Možda je bolje da se razvod desi u rijalitiju, da ne bi posle delio nagradu. Što pre, stisni. Visoko te mesto čeka - poručila je Mia Borisavljević.

Komentare stručnog i novinarskog žirija možete pogledati u nastavku ovog teksta.

Autor: Pink.rs