TUGA U DOMU ELENE KARAMAN! Modna dizajnerka NEUTEŠNA nakon GUBITKA voljenog bića, oprostila se POTRESNIM REČIMA! (FOTO)

Doživela veliki gubitak!

Elena Karaman, dizajnerka enterijera i ćerka modne kreatorke Verice Rakočević i bivša supruga Jugoslava Karića, razvela se od dugogodišnjeg supruga Jugoslava Karića i našla sebi novi dom, a sad je iznenadila sve objavom na Instagramu.

Naime, njena poruka posvećena ljubimcu na Instagramu rastužila je sve na mrežama. Kako je napisala, pre sedam godina dobila je psa, ali je sada, nažalost, uginuo.

- Moja Koko... Moj lepi, hrabri ratnik. Moja učiteljica i moja srodna duša. Koliko tuge može da se smesti u samo jedan dan. Srećno putuj kući do najsjajnije zvezde, Kokoško moja mila. Pre sedam godina, na ovaj isti dan, smo se prvi put videle i prepoznale... I od tada, pa do poslednjeg trenutka, si bila i ostala moje najveće ogledalo. Naučila si me strpljenju i bezuslovnoj ljubavi... Hvala ti na svoj radosti, tvrdoglavi moj se**nja... Volim te zauvek - navela je Elena, tužna zbog smrti voljenog kućnog ljubimca.

