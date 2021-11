DRAMA U CRIKVENICI! Majci Filipa Cara POZLILO, hitno joj ukazana LEKARSKA POMOĆ!

Šok!

Milica Car, majka učesnika "Zadruge" Filipa Cara, teško je podnela scene u kojima njen sin zapomaže i doziva nju i njegovu sestru Dinu da ga izbave iz rijalitija.

Naime, njoj je 16. novembra u ranim jutarnjim satima pozlilo i ukazana joj je lekarska pomoć. Kako mediji saznaju, Milica Car je imala napade gušenja i bola u grudima, zbog čega je reagovala hitna pomoć.

Teško podnosi to što preživljava njen sin u "Zadruzi". Svakodnevno se nervira zbog Filipovih i Dalilinih svađa i to joj se odrazilo na zdravlje. Prošla noć je za nju bila posebno teška, slomila se kada je videla da je sin doziva da ga izbavi iz "Zadruge" i da lomi sve ispred sebe - govor izvor blizak porodici Car i dodaje:

Počelo je da je steže u grudima i imala je napade gušenja. Odmah su pozvali hitnu koja joj je ukazala pomoć nakon čega se malo smirila - završava priču izvor.

Podsetimo, Filip je u toku svađe sa Dalilom doživeo nervno rastrojstvo, razbijao sve po imanju u Šimanovcima i dozivao majku i sestru.

- Majko, sestro, vadite me. Vadite me od ovih ljudi. Vodite me od njih svih, uništili ste mi život. Vodite me iz ovog pakla ako me volite - vikao je Filip dok je Dalila pokušavala da ga smiri.

Porodica Car se nedavno i oglasila.

- Razumem položaj u kom se nalazite i da radite svoj posao, ali na meni je da u svrhu zaštite, dobrobiti svoje porodice, naše privatnosti i zdravlja upozorim kako ne bismo svi trpeli veće posledice određenih akcija. Naime, otac mi je bolestan, te boluje od dijabetesa uzrokovanog stresom, poslovi su nam ugroženi kao posledica Filipovog učešća u tom programu, a povrh svega sigurnost deteta i svih nas dovedena je pod veliki znak pitanja. Zaista imamo dovoljno problema sa fanatizmom, zbog čega nam ponestaje snage te smo primorani da za sve ostalo koristimo pravno dostupne alate ne bismo li se zaštitili pravovremeno. Mislim da su Filip i njegovi postupci u rijalitiju dovoljno interesantna tema za sebe - poručila je Dina, Filipova sestra.

Autor: P.R.