NJIHOVA LJUBAV JE FATALNA: Ana Bulatović iskreno o pomirenju Janjuša i Maje, ali i Filipu Caru: Budaletina! (VIDEO)

Potpuna analiza zadrugarskih zbivanja!

Ana Bulatović bivša učesnica Zadruge 4, bila je i ostala jedna od najboljih drugarica Maje Marinković. Ana je neko ko je Maji pružao podršku dok su zajedno boravile u Beloj kući, a Marinkovićeva se svađala sa tadašnjim momkom, Markom Janjuševićem Janjušem. Podsetimo da je baš Ana javila Janjušu da Maja čeka njegovo dete.

Obzirom da je Maja najavila da u subotu ulazi u Zadrugu 5, upitali smo Anu šta misli kako će ko reagovati kada je ugleda na vratima Bele kuće:

- Sa Majom sam ostala u najboljim odnosima, ona je meni sjajna drugarica. Obzirom da je Maja ušla u Zadrugu, verujem da ni Janjušu, ni Caru, ali ni Dalili neće biti svejedno. Mnogima neće biti dobro, znamo svi kakva je Maja, onako blesava na svoj način - kaže Ana.

Ona je ostavila mogućnost da dođe do pomirenja sada zavađenih strana.

- Njihova ljubav je fatalna, moguće je da će se Janjuš i Maja pomiriti, ali to ne bi bilo dobro ni za njega, ni za nju, ali tamo je sve moguće. Čuda se dešavaju preko noći, oni i kada su mislili da neće biti zajedno, pomirli su se.

Kada je reč o Majinom odnosu sa Carem, Ana kaže:

- Znam ja koliko on nju voli, iako nisu u dobrim odnosima. Ja njega mnogo volim, on je jedna naivna budaletina, ima mnogo dobru dušu, i mnogo je dobar drug. Našao se u Dalilinim kandžama, mnogo mi ga je žao, nadam se da će uspeti da se iščupa iz toga i da će progledati. Žao mi ga je, i njega i Dejana, Dejana kao prevarenu osobu, ono što mu je Dalila uradila nikako nije fer. Mada moram da kažem, Car je slobodan momak, on može da radi šta hoće. Ne njemu je da pokuša, a na ženi da da, ili da povuče ručnu. Krivo mi je što je izigrao Maju, brzo je ušao u vezu sa Čaprićkom i sa Dalilom, ali sve će se to promeniti - otkrila nam je Ana.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu:

Autor: N.B.