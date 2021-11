'PIJANI IDIOTI!' Barbara Bobak progovorila o INCIDENTU Darka Lazića sa poznatim pevačem, zbog kog je završila u BOLNICI sa kragnom oko vrata!

Ovo niko nije očekivao!

Sredinom oktobara Srbija je brujala o fizičkom obračunu pevača Darka Lazića i Uroša Živkovića, a Barbara je sad progovorila o skandalu posle žurke.

Naime, Darku navodno zasmetalo to što je Uroš flertovao sa njegovom emotivnom izabranicom Barbarom Bobak, a sada je konačno i pevačica progovorila o ovom incidentu.

- Ja sam Uroša videla samo na pet sekundi. Prišao je stolu, javio se i to je to. Da li su njih dvojica posle imali neku svađu, ja to ne znam jer nisam bila tu uopšte. Ja sam otišla u sobu po stvari, tako da, šta god da se tu izdešavalo, desilo se dok sam ja bila u toj sobi - ispričala je Barbara.

- Da li su se njih dvojica svađali ili šta god, nemam pojma. Kad sam sišla, videla sam njih trojicu-četvoricu kako stoje zagrljeni i pomislila: "Pijani idioti". Prišla sam im i rekla Darku: "Idemo kući, dosta je". Što se toga tiče, zaista nemam pojma šta se desilo. Moraćete Darka to da pitate - dodala je Bobakova, koja je nakon haosa u incidentu završila u bolnici sa kragnom oko glave.

Na ekskluzivnim fotografijama iz bolnice se vidi da pevačeva devojka leži na transportnom bolničkom krevetu sa kragnom oko vrata, dok Darko pere ruke na lavabou u ordinaciji. Fotografije su nastale nakon tog incidenta.

Autor: M.M.