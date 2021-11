NEĆU DA UMREM, A DA SE NE POMIRIM SA ZORICOM: Posle brutalnih uvreda i povlačenja po sudovima sa koleginicom, Bojanić ima samo JEDNU ŽELJU!

Pribojava se da je on sledeći...

Pevač Miloš Bojanić zabrinuo se za svoje zdravlje nakon smrti njegovih kolega, Merime Njegomir i Marinka Rokvića. Bojanić je u strahu da je možda on sledeći, jer je u poslednje dve godine mnogo pevača sa estrade preminulo, pa sada želi da za sbom ostavi sve kako red nalaže. Kako se poverio prijatelju, najvažnije mu je da se pomiri sa Zoricom Brunclik.

- Miloš je skoro sa svima na estradi dobar, samo ima ta suđenja sa Zoricom koja i dalje traju - započeo je izvor blizak pevaču.

- Jedno vreme, od kada se sude, njih dvoje uopšte nisu govorili, ali nisu se ni viđali. Međutim, sreli su se na sahrani Šabana Šaulića i tamo kratko pozdravili. Sad Miloš kaže da bi bio red da se pomire i zakopaju ratne sekire jer ne želi da ode na "onaj svet" dok ne reši sve probleme sa koleginicom. Ako joj se obrati, ja verujem da će Zorica popustiti i da će sve biti u redu. Nije ona zlopamtilo, ali su oboje tvrdoglavi, pa su se zato međusobno i tužili. I dan danas se sude - završava izvor, a Miloš je jednom prilikom istakao da protiv Zorice nema ništa.

- Ja nju ne mrzim, a Zoka nema lošu dušu, ali je mnogo sujetna. Zbog njene sujete smo i završili na sudu. Ona me je dobila u jednom sporu, a ja nju u preostala dva. Ne bih voleo da odem na onaj svet, a da se ne pomirim sa Zoricom - ispričao je tada Miloš.

- Bili smo veliki prijatelji, jedni drugima smo išli deci na svadbe, rođendane... Pa, Šabanovim odlaskom smo videli koliko ovaj život nije ništa, danas te ima, a već sutra te nema - rekao je pevač.

- Hrišćanski je oprostiti, ja jesam. To je prošlost, bio je rijaliti i sve je bilo u sklopu igre. Mi smo bili prijatelji, jedni drugima bili na svadbama. Njena želja je bila da otpevam "Ćeri moja" dok su joj izvodili ćerku kada se udavala, plakali smo zajedno. Ovim putem joj čestitam na Zlatinoj udaji i unučetu. Kemiša (prim.aut. Miroljub Aranđelović, suprug Zorice Brunclik) iskreno volim i uvek sam ga hvalio jer je mnogo dobar čovek. Zorica i ja smo se zaigrali tako kako smo se zaigrali i došlo je do svađe i neprijatne atmosfere. Ona štiti svoje stavove, ja svoje, ali to je rijaliti. Kada je gostovala u Americi, izgrlili su se sa mojim Banetom (prim.aut. sin Miloša Bojanića) i meni je bilo drago. Da su se pojavili na promociji (prim.aut. novih pesama) mog sina), ja bih se od srca pozdravio sa njima - istakao je Miloš jednom prilikom.

Autor: M.K.