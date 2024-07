Ne doživljavam je: Janjuš osolio po Mioni, za Ša ima samo jednu želju! (VIDEO)

Ne može da je gleda!

U toku je emisija 'Narod pita' voditelj Milan Milošević ugostio je Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić koji su ove noći tu da saslušaju sva pitanja i odgovori vernim gledaocima i čitaocima TV Pink i Pink.rs portala, ali i da saslušaju kritike, kao i savete. Aneli i Janjuš su prokomentarisali aktuelne teme iz Bele kuće.

-Ona ne može Ivana da gleda, zasitila ga se. Ja ne podržavam način na koji je to uradila, to sam rekla i tamo - rekla je Aneli.

-Ja baš ne podržavam Jelenu, Ivan nije video neke stvari jer se samo posvetio njoj - rekao je Janjuš.

Kako komentarišete Mionu i Ša? - upitao je Milan.

-Pa trebala je da me zove Miona, to su oni, rekla mi je da su super i lagani napolu. Mislim da će oni potrajati, njoj je super to ludilo i nju to radi - rekla je Miona.

-Ja im želim svu sreću, Ša je zaslužio da bude srećan. Video sam kad je bila njena porodica da su ga baš ponizili, mislim da im to nije trebalo. Ja nju ne doživljavam uopšte - rekao je Janjuš.

Autor: N.P