IKONE POREĐANE SVUDA PO STANU... Zavirite u dom Jovane Tipšin! Sve je u beloj boji, a evo u kom kutku ona najviše UŽIVA I SA KIM ŽIVI! (FOTO)

Evo šta radi u slobodno vreme!

Pevačica Jovana Tipšin otvorila je vrata svog doma na Banjici koji deli sa psom Gimijem. Ona je jednom prilikom objasnila šta radi u slobodno vreme.

- Blizu mi je Avala i Banjička šuma i uvek osećam taj neki miris svežine. Uživam da provodim vreme na terasi, prija mi taj mir i prelep pogled koji se sa nje pruža. Sestra mi živi u centru, ja ne bih mogla. Za par minuta do grada dođem, sve mi je blizu, a opet, kraj u kojem sam je miran. Odrasla sam na Zvezdari, pa sam se sa porodicom preselila na Banjicu kad sam imala sedam godina, zgrada je tek bila u izgradnji. Kupila sam stan 2001. godine u zgradi pored te u kojoj sam i odrastala. Sve imam ovde, pijacu, Dom zdravlja, tržni centar, radnje - kaže Jovana i dodaje da joj tokom pandemije nije teško palo da više vremena provodi između svoja četiri zida, posvetila se i mami koja je nedavno preminula.

- Koliko je sve to bilo teško i jezivo, opet sam sa mamom pronašla mir, uživala u domu i hrani. Trenirala sam I čitala. Proslavile smo Vakrs zajedno. Zahvalna sam bogu što sam mogla da budem što više sa njom, da joj se posvetim. Nas je osmoro braće i sestara i uvek smo imali tu toplinu koju sam ponovo osetila dok je mama boravila kod mene - pričala je pevačica i dodala da ju je majka naučila da sprema domaću, ukusnu hranu:

- Kuvale smo zajedno. Znala sam da kuvam i pre korone, čorbice i potaže razne. Sada sam imala više slobodnog vremena, pa sam učila sa mamom, da jela spremam po njenim receptima. Bila je izvrstan kuvar, znanje je prenela snajki i sestrama, evo sada i meni. Preferiram zdravu hranu, voće, povrće, žitarice, sve što je lagano za stomak.

Jovana otkriva da u svom udobnom I ušuškanom dnevnom boravku voli da ugosti bliske ljude, kao i da joj je motivacija veoma važna, te da zbog toga sebi ostavlja brojne poruke po stanu. Neke od njih videli smo na frižideru.

- Motivacione poruke pišem, ali veći deo držim u glavi! Kreiram svoj život, to je zaista istina. Oduvek verujem u to, kao dete sam sanjala da ću postati pevačica, zamišljala sam kako imam publiku, jednog dana svoj stan, i sve to se evo i desilo. Potrebna je vizualizacija, vera i malo sreće i svako može da dođe do cilja - pričala ona svojevremeno.

Autor: M.K.