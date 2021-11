MRKA JE OVOJ NAŠOJ ZVEZDI SPASAO KARIJERU: Otkrio joj Bekutinu TAJNU, a njegove reči su SVE ZAUVEK PROMENILE!

Ovo niste znali!

Milutin Mrkonjić preminuo je juče u 79. godini, a mnoge estradne ličnosti opraštaju se od njega emotivnim porukama.

Političar je poslednju deceniju života proveo sa pevačicom Anom Bekutom, pa je tako uvek išao sa njom po emisijama i događajima. Jedno drugom su bili najveća podrška i retko su se razdvajali.

O tome koliko je Mrka imao uticaja na Anu svedoče i reči Violete Viki Miljković, kojoj je takođe pomogao da očuva karijeru i čije reči je poslušala.

"Bila sam na nekoj proslavi, gde su bili Ana i Mrka. Ana je uzela mikrofon i pevala, a ja sam bila oduševljena njenim glasom. Rekla sam Mrki da njegova partnerka ima čist glas. Žena što je starija, to bolje peva. Mrka mi je otkrio i zašto", svojevremeno je ispričala Viki.

"Rekao je da je Ana prestala da puši i da je zato njen glas tako lep, a onda mi je rekao nekoliko rečenica koje su me promenile. Bukvalno, to što mi je ispričao nateralo me je da prestanem da pušim. Tri meseca nisam zapalila cigaretu", ispričala je tada pevačica, a njene reči potvrdila je i Ana Bekuta.

Autor: M.M.