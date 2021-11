Razvezala jezik!

Voditeljka ''Vikend jutra'' na televiziji ''Pink'', Jovana Jeremić, ne samo što drma svojom jutarnjom emisijom već je sredila i svoj privatni život. Dok se bavi uređenjem novog stana, igra se i priča sa svojom ćerkicom, mirna i rasterećena

U velikom intervjuu Jovana je progovorila o porodici, poslu, ćerki i svom životu.

"Ja se vrlo uspešno trudim da sebe što negativnije prikažem u javnosti. Kada bih se prikazala kakva zaista jesam, ljudi bi se još više zaljubili u mene i još više bi me voleli Izgledam potpuno drugačije, kao da nisam iz ovog veka. Moji stajlinzi su svetski stajlinzi Mene kuća ne interesuje. Nisam kućni tip da perem, čistim, peglam. Meni je kuća mesto za uživanje sa svojim detetom i svojom porodicom", rekla je Jovana.

Muža pominje taman onoliko koliko treba.

"Ja sam noćna mora za prosečne, dosadne, frustrirane i neradne ljude. Ne pripadam onim generacijama koje misle da cilj opravdava sredstva. Meni je važno kako se dolazi do tog cilja. Trudila sam se da do njega dođem pošteno", rekla je ona.

Da li se vaš život promenio nabolje ili nagore otkad ste promenili medijsku kuću u kojoj radite?

- Moj život se promenio sto odsto nabolje. Prevashodno imam više vremena za dete i za sebe. Mogu potpuno da se posvetim ćerki. Drugo, promenio mi se i stil života, najpre finansijski, a onda i statusno u svakom smislu. Imam mnogo više sponzora, svi hoće da sarađuju sa mnom. Za kratak vremenski period napravila sam čudo i opravdala poverenje svojih gazda na televiziji.

Vaše ponašanje kao voditelja nekada nazivaju cirkuskim. Šta je u tom ponašanju ono što neke oduševljava, a šta ono zbog čega vam drugi zameraju?

- Mene ne mogu da razumeju ljudi koji nisu umetnici i koji nemaju dušu ni energiju. Ja sam noćna mora za prosečne, dosadne, frustrirane i neradne ljude. Takvi i ne treba da me razumeju. Bitno je da me većina razume, da većina Srbije prati moj jutarnji program i da jedva iščekuju subotu i nedelju. A moje ponašanje je uvek u skladu s tim kako se osećam, za razliku od drugih, koji stalno gledaju da budu društveno kompatibilni i lepo shvaćeni. Ja se vrlo uspešno trudim da sebe što negativnije prikažem u javnosti. Kada bih se prikazala kakva zaista jesam, ljudi bi se još više zaljubili u mene i još više bi me voleli. Onda bih bila u problemu. Nisam neko ko se folira ispred objektiva, već se prikazujem mnogo negativnijom nego što sam privatno", rekla je Jovana.

Šta je s vašom garderobom? Večernje haljine u jutarnjem programu.

- Upravo tako. To je umetnost. Ja izgledam potpuno drugačije, kao da nisam iz ovog veka. Moji stajlinzi su svetski stajlinzi. To mogu da razumeju samo ljudi koji imaju svetski mozak, koji su open majnd (otvorenog uma).

Vrlo ste bliski sa svojim gostima. Kako razbijate stegnutost u razgovoru?

- Ne trudim se, to sam jednostavno - ja. Navikla sam da s ljudima imam ličan odnos. Ne mogu da funkcionišem sa isfoliranim likovima do kojih dolaziš preko sekretarica i pi-arova. Takva sam i uvek ću biti - lično i samo lično. Lični kontakt ne može da se zameni nijednim drugim.

Ima li za vas daljih izazova na televiziji?

Može li dalje od ovoga? - Samo da i dalje budem ovako gledana kao do sada. I da budem bolja od same sebe nakon prethodnog vikenda. Dovoljan izazov!

Imate li neke svetske uzore?

- Mene dosta porede sa Ledi Gagom i Madonom. Ja njih obožavam. Volim svetske žene koje su menjale istoriju, a to nisu obične žene i društveno prihvatljive žene. Takve žene razbijaju predrasude. Ledi Gaga i Madona su moj izbor.

S obzirom na takav matriks, obrazac ponašanja, kako vam pada uloga majke, koja je zahtevna koliko i vaš posao?

- Pada mi odlično, mnogo bolje nego pre. Mnogo sam mirnija, nemam toliko cimanja na poslu kao nekad. Sada mi majčinstvo prija, a ranije mi je bilo obaveza.

Šta je sa ostalim aktivnostima u kući?

- Ništa, mene kuća ne interesuje. Nisam kućni tip da perem, čistim, peglam. Meni je kuća mesto za uživanje sa svojim detetom i svojom porodicom.

Mnogo se piše o vašem odnosu s mužem, da ga zanemarujete i ne pominjete dovoljno u intervjuima. Da li je to tačno?

- Ne, sve je pogrešno. Demantovala sam napise o svom odnosu sa svekrvom. Moj muž je na to navikao, ja sam svoju karijeru gradila sama. On je pomenut taman koliko treba.

Koliko je truda potrebno da neko izgleda tako kao vi?

- Zdrava ishrana je osnov svega, ali i trening. Međutim, kako sam u poslednjih mesec i po jurila oko sređivanja stana koji sam kupila, dosta slabije treniram. Ali trudim se da se zdravo hranim i da postim. Postim sve postove. To je važno i za duh i za telo.

Idete li u crkvu?

- Idem. Redovno? Kad osetim potrebu.

Imate li svog duhovnika?

- Imam. Nije iz Beograda. Sad ste me taman podsetili da treba da idem kod njega.

Kako se osećate nakon razgovora s njim?

- Osećam se preporođeno i rasterećeno. Znači mi mnogo, znači mi sve. Ja sam visokomoralna osoba i trudim se da u životu imam samo čiste situacije. Sve ovo što sam postigla ovako mlada je dar od boga, jer sam uvek igrala fer, iskreno, u skladu s moralnim principima. Ne pripadam onim generacijama koje misle da cilj opravdava sredstvo. Meni je važno kako se dolazi do tog cilja. Trudila sam se da do njega dođem pošteno. I zato je moja pobeda pet puta veća nego pobeda neke druge žene koja je na drugi način došla do istog cilja kao ja. Moja pobeda je čista, njena je prljava. I publika je to prepoznala.

Prepoznajete li one koji vrede na medijskoj sceni? Date li kompliment?

- Apsolutno! Oseti se ko ima čistu energiju, ko je na čist način ostvario ciljeve. Ja te ljude uzdižem u nebo! Ali ja sam redak primer da je neko na pošten način u Srbiji postao broj jedan. Znam koliko me je to koštalo zdravlja, ali ja sam sve stavila na kocku zbog posla. Kada zdravlje, obraz i čast stavite kao ulog, nema druge opcije osim da pobedite.

Da li je s vašim zdravljem sve u redu?

- Jeste. Sad je super. Imala sam probleme s hormonima, što se stabilizovalo nakon fakulteta i porođaja. Takođe, pomalo kuburim s bešikom, pijem neke kapi koje su mi pomogle da pobedim ešerihiju koli.

Jovana Jeremić i korona?

- Nije je ni osetila. Jovana Jeremić je jedina jača od korone.

Vaša trogodišnja ćerka Lea sada je progovorila?

- Da, da, super priča. Logoped joj je mnogo pomogao. Savet za sve one koji ovo čitaju: vodite dete kod logopeda, ne padajte u očajanje. Lea je krenula sa tri godine, a najbolje je da krenu sa dve. S mojim detetom je sve u redu, samo je bila lenja. Nije želela da priča, jer s njom nije rađeno u onoj meri u kojoj je trebalo da bude. Prošla sam kroz teške momente dok se nisam s tim suočila i rešila problem. Dakle, čim roditelji vide da dete do druge godine ne zna reči - odmah neka idu tamo. Logoped može i da ubrza progovaranje deteta. I deca koja dobro pričaju opet treba da idu kod logopeda jer će uspostaviti način lepog govora. Lea će posle ovoga ići u školicu lepog govora. Želim da moje dete lepo govori, kao što govorim ja.

