SVI DETALJI KRŠTENJA ŠIJANOVOG SINA: Nisu žalili para ni za slavlje, a NI ZA POKLON, baka Goca se latila mikrofona!

Nisu žalili para!

Bojana Rodić i Mirko Šijan krstili su sina Zorana, a pevačica Goca Božinovska ispričala je najlepše detalje sa ceremonije, a onda i slavlja, koje je upriličeno samo za članove porodice.

- Mi smo to samo odjednom odlučili, pošto je baka izrazila želju. Bio je njen rođendan. Jedan unuk je rođen na dedin rođendan, pa neka se ovaj krsti na moj, tako je rekla. I što da ne. Bilo je super. O novcu nismo ni razmišljali. Bojana i Mirko su sve sami spremili, kao i prija i prijatelj, a poklon je, bogami, bio lep. Sve što normalno ide za krštenje, bilo je, ali njemu baka svaki dan daje i kupuje. I tek ću - počela je Božinovska.

Inače, među najbližima, našla se i njena koleginica Zlata Petrović, bez koje nijedno slavlje ne može da prođe. Kako je moglo da se vidi na snimcima, Zlata je uzela dobar bakšiš na krštenju, a zapevala je u čast svog unuka i Božinovska.

Od ostatka estrade, međutim, samo su se nizale čestitke.

- Nismo zvali nikoga, bila je samo moja Zlata. To je bilo porodično okupljanje, a Zlatu smatram članom porodice. Sve kolege s kojima se družim su mi čestitale. Jer, mi ćemo praviti veliku proslavu prvog rođendana. Sad smo hteli samo da ga krstimo, da dete bude kršteno. Kako smo hteli, tako smo i odradili. Bilo je prelepo. Njih dvoje su savršeni, kao da im je ovo peto dete, a ne prvo. Mirko nije imao tremu, ni za šta i nema, takav je rođen!

Goca je otkrila i šta je pevala na proslavi povodom krštenja.

- Bile su pesme koje ljudi i obično vole, a to su „Okovi", „U najboljim godinama"... Muzičari su svirali pesme za omladinu, takav je orkestar bio.

Na pitanje kako je dečak podneo ovaj važan dan, odmah se nasmejala.

- Ma, on je bio šou! Gukao je za popom tako da smo se svi smejali. Bio je u odelu, s leptir mašnom. Ispod mu jesmo obukli toplije i sve to, ali hladno je u crkvi i mislila sam da će možda da počne da plače, ali on se nije čuo! Kad smo ušli u restoran, on je bio u kolicima i odmah je zaspao. Posle ga je baka odnela. Obavio je svoje i otišao na spavanje! On je toliko miran da ja ne mogu da verujem. Mirka u životu nisam mogla da smirim, a on (Zoran), ništa. Date mu flašicu, pojede, igra se... Igračke vuče, čupa, počeo je sada i da prepoznaje stvari, boje, smeje se... Hvala Bogu, da kucnem u drvo - pohvalila je ona unuka, koji sada ima tri i po meseca.

Svakako, smatraju da je i bolje što su ga ranije krstili.

- Bolje što smo ga ranije krstili. Jeste na brzaka, ali bitan je čin. Veselimo se mi i pravimo zajedno žurke i kad nisu povodi (smeh) - zaključila je u razgovoru.

Autor: M.K.