'ŠTO SE RANIJE NISTE ŽALILI?' Grenel očitao bukvicu Kurtijevoj saradnici

Nakon kritika na račun dojučerašnjeg predsednika SAD Džozefa Bajdena, ali i nekadašnjeg predsednika Baraka Obame, koje su stigle od funkcionera Samoopredeljenja Gljauka Konjufce, reagovao je kandidat Donalda Trampa za izaslanika za specijalne misije Ričard Grenel, pitajući zašto se iz vladajuće stranke na njih nisu ranije žalili.

Grenel je na društvenoj mreži „X“ podsetio da su predstavnici vlade u Prištini, koju predvodi Samoopredeljenje Aljbina Kurtija, imali komplimente za Bajdena, kao i da su prisustvovali njegovim konvencijama.

- Proveli su poslednje četiri godine dajući komplimente Džou Bajdenu i prisustvujući njegovim konvencijama i zabavama. Zašto se nikada ranije nisu žalili - konstatovao je Grenel.

🇽🇰 Kosovo’s ruling party, Vetëvendosje, now blames the Biden administration for putting Kosovo at a "disadvantage" against Serbia.



Vice President of Vetëvendosje Glauk Konjufca said on an interview:



"The Biden and Obama administrations have put Kosovo in a disadvantageous… pic.twitter.com/FV8Pl4XUCz