Tramp i Obama ćaskaju, Kamala i Bajden se nisu ni pogledali, a Melanija KAO POKISLA: Scene sa sahrane Džimija Kartera koje obilaze svet (FOTO+ VIDEO)

Na sahrani nekadašnjeg predsednika Amerike okupili su se brojni bivši lideri, ali i aktuelni predsednik Džo Bajden. Ono što je privuklo najviše pažnje je vrlo srdačan razgovor Donalda Trampa i Baraka Obame, napetost između Bajdenovih i Kamale Haris, kao i ponašanje Melanije Tramp.



Ceremoniji prisustvuje veliki broj američkih i svetskih zvaničnika, među kojima su britanski vojvoda Edvard, odlazeći kanadski premijer Džastin Trudo i generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš.

The camera is fixated on this at the Carter funeral service pic.twitter.com/HM8cqztsfy

U prvom redu sede aktuelni predsednik SAD Džo Bajden i njegova supruga Džil, kao i potpredsednica Kamala Haris i njen suprug Dag Emhof.

Napeto između Džil i Kamale, Tramp i Obama ćaskaju

Kada su Bajdenovi ušli u salu i zauzeli mesto pored Kamale Haris, napetost između njih je postala očigledna.

Kamala Harris seems TICKED that President Trump and Obama are speaking at Carter’s funeral 🤣



Nobody wants to talk to Kamala, as usual. pic.twitter.com/J4lE2J8CAX